Conozca cuales fueron las series más vistas del 2023 en Colombia de todas las plataformas

Dentro de las producciones más vistas de Netflix, HBO Max, Prime Video y otras se destacan Merlina, Tha Las of Us y otros títulos. Descubra cuales son

Desde hace algunos años, las plataformas de streaming tomaron mucha más fuerza que la televisión por cable, ya que estas disponen de diferentes producciones para que las personas las puedan ver atemporalmente, es decir, que pueden verlas en cualquier momento del día. Algunas de las compañías preferidas de muchos son Netflix, HBO Max, Disney Plus, entre otras. Le mostramos las series más vistas del 2023 en Colombia en las diferentes plataformas.

Actualmente existe un gran número de servicios de streaming, esto signifca más opciones, pero también un reto para descubir en que plataforma se encuentra el contenido. Existe una guía gratuita llamada ‘JustWatch’, la cual le ayuda a localiza rapidoy facilmente los titulos de cine y series disponibles en las distintas plataformas.

Este servicio presentó una lista de las series más vistas hasta del 2023, tomando datos desde el primero de enero hasta el 12 de diciembre de este año.

Las 10 series más vistas en Colombia

10. Succesion

Es una serie dramática en torno al poder, la política y las relaciones familiares cuya protagonista es la familia Roy, dueña de Waystar Royco, un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento.

Plataforma: HBO Max y Movistar Play

9. The Mandalorian

Se centra en un guerrero solitario que se encuentra lejos de la autoridad de la Nueva República. Ambientada después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, este solitario cazarrecompensas, que también pertenece a la legendaria hermandad de los Mandalorianos, ha de cumplir una importante promesa.

Plataforma: Disney Plus

8. Attack on titan

La historia se desarrolla en un mundo ficticio en el que la humanidad está al borde de la extinción a causa de unas criaturas humanoides llamadas «titanes», lo que obliga a los supervivientes a refugiarse en tres enormes murallas que impiden el acceso a dichos monstruos.

Plataforma: Crunchyroll y Funimation

7. Chinca Vampiro

Daisy O'Brian es una chica normal que sueña con una carrera como cantante en comedia musical. Sus padres son vampiros y, según la tradición familiar, debe decidir convertirse en vampiro o no en su cumpleaños número 16.

Plataforma: HBO Max y Vix

6. Loki

Loki es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de Variación Temporal después de robar el Cubo Cósmico durante los eventos de 'Avengers: Endgame' (2019) y se le da a elegir entre enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor, por lo cual Loki termina viajando a través del tiempo, alterando la historia humana.

Plataforma: Disney Plus

5. The Good Doctor

Plataforma: Prime Video y Movistar Play

4. The Last Of Us

Plataforma: HBO Max y Movistar Play

3. The Walking Dead

Plataforma: Netflix, Start + y Claro Video

2. South Park

Plataforma: Pluto TV, Paramount + y Apple TV

1. Merlina

Plataforma: Netflix