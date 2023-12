Esto es lo que debe esperar para obtener la visa a EE.UU ¿puede ser una eternidad?

.Publicidad.

Muchos colombianos están en búsqueda de tener la visa a Estados Unidos para pasar unas vacaciones allí. Conocer la icónica ciudad Nueva York y los parques temáticos como el de Disney, el turismo es muy apetecido. De acuerdo con la Embajada de ese país, tan solo en el año fiscal 2023, en Colombia se solicitaron 500.000 visas de turismo. La demanda fue tanta que en julio de este año habían agendamientos hasta septiembre de 2025 y en agosto no habían en absoluto.

La situación se soluciono gracias a que la Embajada de EE. UU en Colombia solicitó apoyo a los consulados de otros países pidiéndoles más personal para el país. Esto ayudaría a descongestionar y a agilizar las solicitudes. Empleados de los consulados de Argentina, Brasil, Belice, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Jamaica, Namibia, México, Serbia, Surinam y Venezuela, se desplazaron a Bogotá y dieron su ayuda en el proceso de poco más de medio millón de visas en espera.

Esto hizo que el panorama cambiara de forma radical, pues aunque las citas estaban a dos años de distancia, gracias a la llegada del personal a la Embajada de Estados Unidos en Colombia y según Valora Analitik, los tiempos de espera para tener una cita para la entrevista pasaron a solo seis meses o menos. No obstante en la página web del departamento de EE. UU explican que: “la mayoría de las citas se programan dentro de los tres meses siguientes a la recepción de toda la documentación solicitada por el NVC. Sin embargo, no podemos garantizar ni predecir para cuándo recibirá una cita”. Por lo que no está del todo garantizado.

