¿Por qué Levy Rincón es tan idiota (pudiendo no serlo)?

Por: Mateo Duarte del Castillo |

abril 25, 2024

Pues sí, al principio Levy era interesante, venía de las barriadas de Cali y conoció de primera mano los jóvenes de las comunas con sus desdichas por haber nacido en un país que nunca los volteó a mirar y los dejó a su suerte.

De cierta manera, Rincón se volvió esa voz de los llamados (despectivamente por la derecha) “resentidos”.

Llegó entonces el estallido social y le llegó la fama, teníamos entonces a un youtuber mamerto, pero mamerto de la nueva generación, pero aquí me pregunto:

¿Levy sabrá de las divisiones (tontas en su mayoría) troskistas vs. maoístas de la izquierda colombiana en los sesentas y setentas? ¿Sabrá de las desapariciones y torturas por parte del extinto F2 (hoy conocido como CTI) a miles de jóvenes de la Universidad Nacional en el Estatuto de Seguridad durante el oscuro gobierno de Turbay Ayala?

No creo, a Levy le sobra calle, pero le falta academia, o experiencia de campus, que llaman. Le falta interactuar, conversar con alguien que no sea Gonzalo Guillén, porque de eso ahora se tratan sus videos, de repetir como un loro mojado todo lo que dice Guillén.

Su único aporte, digamos propio, es impostar la voz de un viejito rolo y decir “la gente de bien, la gente divinamente caray” 15 veces en un video de 25 minutos.

Eso es idiota, desesperante y simplista a más no poder, para este youtuber no existe el MOIR, la JUCO o el PCC… no sé si por ignorancia voluntaria o simple pereza de averiguar, él dice que lee pero no sabemos qué es lo que lee y no sabemos si lo aplica en sus videos porque repito, es simplemente el megáfono o amplificador de Guillén.

Si Levy es la nueva generación o voz de los nuevos mamertos, nos jodimos: el bagaje, la historia de los movimientos revolucionarios en Colombia son materia obligada de estudio si se quiere ser representante de algo.

No estoy diciendo que haga videos de una hora explicando el materialismo histórico fumando pipa, con boina, cuello de tortuga, una chimenea prendida al fondo y una copa de vino caliente en el escritorio, tampoco, solo digo que tiene que dejar de ser tan simplista creyendo que esto es una lucha de buenos y malos donde él es el bueno e incomprendido de la película.

El asunto es mucho más complejo, tiene un montón de matices, capítulos y miradas que la historia nos cuenta; por pura curiosidad haga un vox pop con profesores y alumnos de sociología y antropología de la Nacional.

Si sabe hacer las preguntas que son, de pronto le sale un video interesante para usted y de paso para nosotros, y de pronto se entera también que existieron presidentes casi iguales de dañinos que Uribe y que lo que usted quiere representar no es tan fácil de hacer, es muy difícil, pero si se montó en esa vacaloca, estudie.

Aproveche que en este gobierno no están desapareciendo gente por opinar como ha pasado desde siempre (ahí sí como dice usted: “en 200 años de gobiernos de derecha”).

Para terminar, Levy, deje de ser la cover band de Guillén, lea y fórmese un criterio propio, se sorprenderá de usted mismo si lo logra, o tal vez simplemente no le interesa ser mamerto sino resentido (pero eso son dos cosas diferentes), y desde el resentimiento creer que cualquier cosa que diga siempre tendrá la razón porque el universo y la sociedad siempre le estarán debiendo algo, porque su vida no ha sido fácil y bla bla bla: esa es la más fácil y la que le seguirá dando views. Usted verá.