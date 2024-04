Carlos Carrillo terminó teniendo que pagarles sueldo a dos secretarios generales en la UNGRD

.Publicidad.

El primer gran objetivo del exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo al ser nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) era acabar con todos los rezagos de Olmedo López, su predecesor que salió en medio del escándalo da la compra de carrotanques para La Guajira. Tras la salida de López, todos los altos funcionarios de la entidad fueron saliendo de a poco, con el subdirector para el Manejo de Desastres Sneyder Pinilla incluido, hasta que solo quedó una, la que era su secretaria general, Ana María Castaño Álvarez.

Sobre ella, Carrillo llegó diciendo que era una ficha clave para Olmedo López, que tenía paralizada la entidad y que estaba torpedeando su gestión, por lo que sacarla era su prioridad. Sin embargo, había un obstáculo que se lo impedía. Castaño está en estado de embarazo y, por tanto, es un sujeto de especial protección ante la ley. El exconcejal le pidió la renuncia y al no recibirla, arriesgándose a una demanda, decidió declararla insubsistente y nombrar para ese cargo a Leonidas Name Gómez, sobrino del presidente del Senado, Iván Name Vásquez y del también senador, José David Name.

La respuesta de Castaño no se hizo esperar y haciendo uso de sus herramientas legales logró que el juez 31 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenara su reintegro a la UNGRD, el cual debe hacerse efectivo en no más de 48 horas. El fallo asegura que al sacarla se le violó su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por maternidad.

Cadena no volverá necesariamente al cargo de secretaria general donde ya está Name, puesto que por ley está permitido que sea reubicada en otro despacho de la entidad. Pero, eso sí, tendrán que mantenerle el mismo sueldo que se ganaba y pagar los montos correspondientes a la seguridad social que dejó de percibir. Así que ahora Carrillo tendrá dos funcionarios con sueldo de secretario general, el cual supera los $ 10 millones.