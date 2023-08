Con 200 años de gobiernos de derecha, un año de izquierda y es el acabose: el péndulo nunca se ha movido

Nos venden la idea de que no debe haber cambio, que todo funciona divinamente y que aquel que pretenda un cambio es subversivo, que todo marcha a las mil maravillas

Por: Germán Peña Cordoba |

agosto 31, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

LO QUE EN FÍSICA DE QUINTO AÑO DE BACHILLERATO conocimos como un movimiento periódico oscilatorio que se da, cuando una pequeña masa pende de un hilo, se activa y, produce el movimiento pendular, hoy el fenómeno, guarda gran similitud con nuestra situación política interna. La masa pendular va y viene, como en el antiguo reloj que mide el tiempo.

Este fenómeno físico extrapolado y aplicado a la "Democracia, Colombiana" significa la necesaria alternancia en el poder, que nunca ha sido reconocida. ¡El péndulo político!

-Publicidad.-

La democracia funciona, cuando existe alternancia y esto es, cuando una línea política gana las elecciones, el triunfo lo habilita a gobernar con su programa y, las ideas contrarias se apropian en el papel de oposición.

Es la relación, Gobierno-Oposición que con tanta vehemencia estableció el expresidente Virgilio Barco Vargas (1986- 1990). El Expresidente Barco, gobernó con ese esquema.

Publicidad.

Lo expuesto, sería normal en cualquier parte del mundo, pero aquí en Locombia no lo es. Nos han normalizado la idea, de que no debe haber cambio, nos han instrumentalizado, para pensar, que todo funciona divinamente y quien pretenda un cambio es etiquetado y estigmatizado como subversivo, porque aquí todo marcha a las mil maravillas. Lastimosamente, el tema es demasiado serio, para desternillarse de risa.

La vida republicana en Colombia, según la historia, comenzó en el año 1819, desde esa epoca se enquistó una hegemonía en el poder, especialmente Conservadora y esta lleva siglos sin dar la oportunidad de alternancia. Nos han vendido la falacia, que el Pendulo se da entre Liberales y Conservadorres, que al final terminaron por ser una misma cosa.

Llevan fusionados y cogobernando muchos años, siguen instigando la violencia a conveniencia, siguen saqueando el erario publico y haciendo sus latrocinios cínicamente disfrazados de amor Patrio.

Desde hace 204 años lo hacen sin que nada los detenga, ni nadie se les oponga. La otra línea política, que no la llamó izquierda, porque la palabra se ha demonizado, llamémosla progresismo, solo lleva un año. ¡Un año! frente a unas ideas conservadoras que no las llamaré de Derecha porque igualmente se ha estigmatizado, pero que llevan gobernando 204 años. ¿Es normal lo anterior?.

Así las cosas y, con sólo un año de estar gobernando, salen a protestar inconformes, especialmente adultos mayores, en unas marchas que cada día son más exiguas.

Lastimosamente son personas de la tercera edad, que han padecido la violencia y la concentración del poder en pocas manos y, paradójicamente enarbolan pancartas que rezan: "NO MÁS PETRO". Pancartas que desafían la lógica y la razón puesto que solo lleva un año, frente a 204 años de hegemonía bipartidista.

En Francia e igual en España, existe el péndulo político: así como gobiernan los Socialistas un tiempo, gobiernan otro tiempo los Conservadores de Derecha. En los Estados Unidos en unos periodos gobiernan los Republicanos otras veces los demócratas; en Colombia nunca ha existido Péndulo y todavía pretenden que nos comamos la falacia, que el Péndulo es entre Liberales y Conservadores.

No nos llamemos a engaños: aquí nunca no ha existido Democracia, la sola vergonzosa desigualdad descalifica cualquier sentido de Democracia. Igualmente los procesos electorales casi siempre han sido viciados por el fantasma del fraude, tampoco existe una Oposición seria e inteligente, que aporte de manera reflexiva, solo existe pataletas de unos chisgarabis congresistas, incultos, farragosos, que desconocen hasta su propia historía. No proponen absolutamente nada en paralelo a lo que se oponen, o sea que se oponen por oponerse y lo único que expresan son frasecitas efectistas dirigidas a llamar la atención por Twitter, a una galería desinformada. Claro está que existen excepciones de congresistas, que trabajan con seriedad, pocas pero existen.

Estos inexpertos y legos Congresistas, van a la Comisión de Acusaciones de la Cámara (que nunca ha funcionado) a pedir que declaren al presidente loco y a pedir que la Fiscalía asocie al presidente con lo cometido por su hijo Nicolás. Trabajar en llave con la nefaria revista Semana y la Fiscalía en montajes, entrampamientos, en torpedear la anhelada búsqueda de La Paz y, a negar las reformas que requiere con urgencia el pueblo Colombiano. ¡Triste rol!

Pero regresemos al péndulo

El Péndulo político en nuestro país nunca se ha movido, el ha permanecido incólume como permanece guardado lo que se deposita en un arcano profundo, permanece engavetado durmiendo el sueño de los justos, sigue congelado, como lo que se deposita en el baúl de la abuela de manera sempiterno y bajo llave.

Todo lo anterior estuvo así, de manera invariable, hasta que llegó lo que tenía llegar: después de 204 años algo diferente ha llegado, proponiendo cambios que pueden gustarnos o no gustarnos. Son su programa de gobierno.

Si no gusta su forma de gobernar es normal, no se puede aceptar a raja tabla todo; pueden opónganse proponiendo soluciones, debatiendo, contradiciendo. El hecho de oponerse, por oponerse solo busca la ruptura constitucional, ya no reflejada en un plan disimulado de un "Golpe Blando" que fácilmente se lee en las amañadas decisiones judiciales y también busca una fórmula para defenestrar del cargo al presidente de la República. Incluso puede ser algo planeado, que vaya más allá del cacareado Golpe.

La ausencia de alternancia es elemental: 204 años frente a un año de gobierno. ¡Solo lleva un año! Sin embargo, no lo soportan y tratan por todos los medios de interrumpir un ínfimo mandato constitucional de 4 años.