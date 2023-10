Antioquia comprometida con la paz a través del mecanismo Obras por Impuestos

.Publicidad.

“[...] ahora pasan más carros, ahora pasa por aquí lo que es el plátano; la verdura uno la compra aquí porque pasan muchos carros vendiendo, y en cambio, antes no. Nos hacían reuniones que iban a pavimentar la carretera, pero había momentos que no creíamos eso, y nosotros ¿sí será?” dice Maritza Palacios Mosquera con una sonrisa y una mirada tranquila, sentada, en su casa, mirando la vía pavimentada que conecta el municipio de El Bagre con el municipio de Zaragoza (sector Escarralao) en el Bajo Cauca Antioqueño.

El proyecto de mejoramiento de la vía Escarralao – El Bagre, que cuenta con una longitud de 10,8 km y fue financiado a través del mecanismo de Obras por Impuestos por la empresa Mineros S.A. por un valor de $ 43.500 millones, resulta ser el mejor ejemplo del modelo de gerencia integral que implementa el departamento de Antioquia en compañía del sector empresarial. Este con el fin de crear sinergias que garanticen la estructuración y ejecución de obras y generen un impacto estratégico en los territorios más afectados por el conflicto, y contribuyan a la disminución de brechas.

El mecanismo de Obras por Impuestos es una forma alternativa para las personas jurídicas – y naturales, en algunos casos – que consiste en pagar hasta el 50% del impuesto sobre la renta y complementarios mediante la ejecución de proyectos de diversos sectores en las zonas más afectadas por el conflicto y en los municipios más vulnerables del país, con el fin de incentivar al sector empresarial de participar en la provisión de bienes públicos que generen desarrollo económico y social.

La publicación de la Fundación Ideas para la Paz – FIP – de julio de 2022 Obras por Impuestos, ¿estratégico para la paz? Evolución y futuro del mecanismo hace énfasis en dos aspectos relevantes que podrían aplicar para los proyectos del sector transporte que contienen una mayor complejidad en su planeación y ejecución; primero, el reto que involucra la estructuración de proyectos con estudios de factibilidad completados y aprobados debido a la carencia de capital humano y recursos técnicos, especialmente de las autoridades locales municipales; y segundo, aunado a lo anterior, la concentración de proyectos en sectores que tienen un menor potencial para la transformación territorial debido a los menores riesgos que asumen las empresas durante la ejecución, bajas probabilidades en sobrecostos y en el retraso de cronogramas, y un menor esfuerzo técnico y financiero para la estructuración de este tipo de proyectos. “El resultado es que se han incrementado los proyectos que son menos ambiciosos y, por ende, el potencial transformador se ha reducido” (FIP, 2022, p.24).

El modelo de gerencia implementado por la Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Antioquia que permite gestionar recursos de inversión a través de Obras por Impuestos, conduce al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “UNIDOS POR LA VIDA 2020 -2023”, orientadas a ejecutar proyectos que garanticen condiciones de equidad y la disminución de brechas en los territorios. Este modelo consiste en el trabajo articulado con el sector privado desde la concepción misma de los proyectos en las etapas de Estudios y Diseños, lo cual hace posible transitar el proceso de aprobación ante las entidades del Gobierno nacional con un contribuyente seguro y comprometido, hasta la ejecución y finalización del proyecto.

A partir de ello, el modelo consolida y actúa en coherencia con la visión de la Agenda 2040: Antioquia Corazón Verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Es entonces, la estructuración del modelo a partir de pilares dignificadores, lo que le permite a Antioquia superar los retos antes mencionados del mecanismo.

Durante el cuatrienio 2020 – 2023, el departamento de Antioquia es el que más recursos ha gestionado a través del mecanismo Obras por Impuestos, con una aprobación de 33 proyectos, la participación de 37 empresas vinculadas al mecanismo y una inversión que supera los $ 305.000 millones, destinada a los sectores de educación, transporte, infancia y energía.

En el sector transporte se han gestionado recursos por un valor de inversión de $ 114.160 millones, materializados en 1 proyecto ejecutado, 3 proyectos estructurados y formulados con vinculación por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y 1 proyecto estructurado pendiente de viabilizar. El proyecto promedio de obras de infraestructura en Antioquia por este mecanismo es de $ 22.832 millones, una cifra que supera ampliamente el proyecto promedio en infraestructura del país por un valor de $ 11.466 millones para las vigencias entre 2018 y 2021 según lo reportado por la Fundación Ideas para la Paz.

En ese sentido, Antioquia se destaca por el rol que desempeña en la estructuración de proyectos de infraestructura vial para ejecutar a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Esto significa la articulación eficiente, el apalancamiento en el conocimiento y experiencia del sector empresarial, la culminación de las estructuraciones y, la viabilidad y vinculación a estos proyectos que aportan a la equidad territorial y a la construcción de paz. Así se ha logrado que en cada vigencia del mecanismo de Obras por Impuestos se estructure al menos un proyecto para el sector transporte en el departamento.

El departamento de Antioquia continúa allanando el camino para lograr la transformación territorial soñada en las zonas apartadas y más vulnerables del departamento mediante las bondades demostradas en la ejecución del gasto público por el sector privado y el compromiso de este último al canalizar recursos para las zonas más afectadas por el conflicto y el desarrollo socioeconómico del territorio. Como el caso de éxito del mejoramiento de la vía Escarralao – El Bagre, se estima iniciar en el último trimestre del año, la construcción de dos proyectos en diferentes subregiones del departamento: el mejoramiento de la vía Dabeiba – Camparrusia (tramo 2) de 4,09 km en la subregión del Occidente y el mejoramiento de 9,73 km de la vía La Quiebra hacia el casco urbano del municipio de Santo Domingo en la subregión del Nordeste antioqueño.

“[…]Tiraron la pavimentada y yo enseguida me puse a arreglar mi casita, porque uno con el polvero de esa carretera no se le da por arreglar la casa. Ya gracias a Dios arreglé todo esto en mi casita y la he ido puliendo ahí. Yo vendo de todo un poquito: mis gaseosas, mis mecatos, y mi cerveza; ahora todos paran aquí… y dicen enseguida ¡Ay, esto está bonito!¡desde que tiraron la pavimentada esto sí ha cambiado! A mí me cambió bastante mi negocio. Veo que sí estamos cambiando.” dice Carmen del Rosario, beneficiada del mejoramiento de la vía Escarralao – El Bagre

En la actualidad, la administración departamental orienta todos sus esfuerzos para que las inversiones estratégicas en materia vial desencadenen procesos de dignificación, apropiación, equidad territorial y cambio de las condiciones materiales de las antioqueñas y antioqueños, como lo viven hoy las personas beneficiadas por el mejoramiento de la vía que conecta las cabeceras municipales de El Bagre y Zaragoza. Estas voces ilustran las capacidades que tiene el mecanismo de Obras por Impuestos para potenciar el desarrollo cuando se focalizan las inversiones en sectores que generan encadenamientos productivos y logran transformar el territorio.

Para la culminación de la vigencia 2023, el departamento de Antioquia y las empresas convencidas del potencial transformador del mecanismo, se encuentran trabajando en la estructuración y formulación para viabilizar el proyecto de mejoramiento de 5.3 km entre el corregimiento de Colorado y el casco urbano del municipio de Nechí. La visión de la administración departamental es continuar consolidando y liderando el fortalecimiento en la estructuración de proyectos a través de Obras por Impuestos de la mano del sector empresarial y seguir transformando y dignificando historias como las de Maritza Palacios y Carmen del Rosario.

*Artículo patrocinado

El contenido de este artículo es patrocinado. La Fundación Las Dos Orillas propietaria de Las2orillas.co no intervino en le creación del mismo por lo que solo actúa como un canal de pauta y difusión, por lo que la postura del mismo refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.