Los 3 mejores lugares (all you can eat) para comer todo lo que quiera a un bajo costo en Bogotá

Bogotá se ha convertido sin duda en un destino gastronómico, la variedad de opciones y su buena calidad han cautivado a turistas y locales. De hecho, muchos capitalinos han adoptado planes gastronómicos los fines de semana para ir a probar las delicias que se pueden encontrar en la ciudad y que incluso son recomendadas a través de redes sociales. Le contamos cuáles son los mejores all you can eat en Bogotá.

Una de las opciones que más cautiva a los comensales son los all you can eat, es decir, todo lo que pueda comer. La dinámica es muy sencilla, por un monto específico se puede comer ilimitadamente dentro del restaurante, eso sí, no se puede dejar nada en el plato y mucho menos llevar comida para la casa.

Estas son las mejores y más variadas opciones de all you can eat en Bogotá:

Brasas Chickú

Es un restaurante de comida peruana, donde preparan el pollo a la brasa con la receta original, además encuentra la gaseosa originaria del Perú y muchos de sus platos típicos, pero su propuesta más famosa es que por $35.000 pesos puede comer todas las alitas que quiera y de los sabores que más le gusten. Se ubican en la Calle 118 #6a-40.

El Mexican

Es un restaurante de gastronomía mexicana, perfecto para los amantes de los tacos, pues puede comerse todos los que quiera por la módica suma de $36.900. Podrá vivir esta experiencia de jueves a domingo entre las doce del mediodía y las once de la noche.

Tienen algunas condiciones, el precio es por persona, no puede compartir y tampoco llevar, además tendrá un plazo de dos horas para dejar el lugar. Tienen varios puntos: Cll 116 # 17A-30, Cll 140 # 13 -50, Cll 80 # 12a-29 y Cra 5 # 20-89.

Trattoria Sole Rosso

Famoso y rico restaurante de comida italiana que tiene una gran oferta, por $35.000 pesos puede comer pizza ilimitadamente, todos los sabores que quiera. A diferencia de otros lugares, no existe un límite de tiempo para estar en el establecimiento, pero eso sí, tampoco podrá compartir con otra persona ni llevar comida sobrante a su casa. Tienen dos puntos: Q. Camacho: Calle 71 No. 9-18 y Nuestro Bogotá: Av. Cra 86 No. 55A-75, L3-295.

