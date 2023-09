¿Es más barato ir a España que a Neiva? La denuncia de Claudia Bahamón y otros viajeros

.Publicidad.

Viajar no siempre significa vacacionar, relajarse o conocer nuevos lugares. Algunas personas viajan porque deben visitar a familiares enfermos, hacer algunos negocios o arreglar asuntos personales en otras ciudades. Pero según varias denuncias esto parece no estar claro para las aerolíneas, pues estarían cobrando muy caros los vuelos nacionales. Para personas que deben ir de una ciudad a otra frecuentemente ha sido un dolor de cabeza. Parece que ya no hay vuelos baratos.

El congresista Gustavo Moreno, denunció estos hechos en una entrevista con Caracol Radio. Asegurando que es más económico ir a España que viajar a Neiva en avión: "Es más barato ir a Madrid que a Neiva. Necesitamos que cualquier persona pueda acceder a un tiquete de avión" comentó.

Pero el congresista no es el único que se ha quejado de esta situación, la famosa presentadora Claudia Bahamon, afirmó la misma situación hace meses atrás cuando decidió viajar desde Bogotá a su tierra natal Neiva para el puente festivo de San Pedro. A través de algunas historias mostró como los pasajes ida y vuelta, con fechas de 1 y 2 de julio, costaron en total $5'216.220 pesos​. Incluso dijo que “eso debía ser ilegal”.

Ante semejantes acusaciones y tras remitirse directamente a las aerolíneas estos son los precios que arroja ir a Neiva de un día para otro:

En Avianca, un vuelo que salga hoy, 21 de septiembre y vuelva el 25, con una maleta pequeña y el bolso de mano cuesta $619.880 pesos.

En Latam, cuesta $547, 730 sólo ida, para el día de mañana 22 de septiembre, con una maleta pequeña y el bolso de mano. Aún más caro.

Si bien se puede encontrar un vuelo a España desde 2 millones de pesos, por lo que viajar nacionalmente no será más caro. Es evidente que los costos para vuelos dentro del país están desmedidos y son tarifas que efectivamente deberían ser revisadas para moderar los cobros.

