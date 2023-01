A acuchillar toros; gracias magistrados

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Qué es lo que lleva a que en este país nada concluya. Por qué ninguna violencia se cierra, ningún corrupto paga, ningún plazo se cumple. Todo el mundo dispara, los jueces legislan, los funcionarios incumplen y los congresistas salivan.

Muchos años van en esa montaña rusa entorno a las corridas de toros. Prohíbanse, legíslese, reglaméntese, permítanse, devuélvase, archívese, y por último jódanse. Papel, letras, carreta, palabras, incisos, basura pura y dura.

Así funciona esta demencia. En particular el Congreso con sus burócratas negociantes bien pagos y las cortes y juzgados, todas esos que son lo mismo, cortados con el mismo cuchillo oxidado, se han deleitado burlándose de la inteligencia, todo funciona allí a la voz de tipos y tipas que deciden como tirando la moneda al aire.

La Corte (cualquiera, la que sea, ya está dicho todas son la misma cosa cuando de desorientar se trata), decide ahora que la plaza de Bogotá debe volver a ser entregada para hacer corridas; antes le había botado la bola al Congreso para que legislara; otro día había dicho que no pero sí. Como digo una cosa digo la otra.

Tanta caradura. Este país anda arrasado, camina macilento, afectado por un gran bombardeo de tristeza que parece haberse esparcido en el viento para tirarse a esta sociedad que no cree ni come; un bombardeo que luce deliberado para resolver que como hay tantos de sobra y oficialmente no se pueden matar, hay que hacer que se maten entre ellos, que se maten de desazón, de cansancio, de desorientación, de desesperanza.

Basta ya de sus leguleyadas, de sus sentencias sí pero no; basta ya de su prefectura y su guasa.

En concreto, no jodan más conque las corridas de toros son una práctica cultural, patrimonio y arte. Ya les hemos dicho cientos de veces que el patrimonio cultural es tal pero no es perfecto, que hay casamientos de niñas en comunidades, por costumbre cultural; que hay cambio de niñas por cabras por arraigo cultural; que hay mutilación genital por arraigo cultural. Entonces déjense de pelotudeces en cuanto al valor patrimonial, y dizque cultural y artístico de las corridas de toros.

No sean por favor maliciosos escondiendo basura entre cultura. No sean tan, tan, para seguir diciendo que las plazas de toros solo existen para los toros. Dense una pasadita por las ferias de arte y libros que se hacen allí; no saben ustedes lo bien que suenan los conciertos de rock en ese circo y cómo se puede patinar de bien en una pista de hielo instalada en el ceremonial ruedo cuando este no está anegado de sangre, de pedazos de piel, de trozos de cuerno de un animal torturado.

No más ficciones leguleyas. Es cierto que en este país se corta gente como pollos, se mata, se secuestra, se tortura. Es cierto que se trata gente a las patadas, es cierto que hay prioridades en cola desde hace doscientos años.

Pero al menos en lo de las corridas de toros tengan ya que les vuelve a tocar en turno, una posición definitiva, seria, menos sanguinolenta. Prohíban de una vez por todas eso que solo le sirve a los negociantes y a los papudos que necesitan ser fotografiados en los tendidos para mostrar las nuevas carillas de sus dientes afilados. No se lo dejen al Congreso porque de allí solo sale humo.

Y prohíban por igual ya (es pleno siglo XXI en el mundo aunque por aquí mucho luzca decimonónico) las carretas tiradas por caballos hambrientos en Cartagena, las sádicas corralejas para entretener a tanto Aníbal Lecter destripador; toda esa porquería, en fin, que precisamente por razón cultural desde hace siglos se ha regodeado macerando animales vivos para agradar a borrachos.

