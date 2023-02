1.200 viajes a paso de mulas para construir una escuela en Labranzagrande, Boyacá

Por: Ricardo Rondón Chamorro |

febrero 23, 2023

"Hace tres años, cuando llegué a esta mediagua sucia y abandonada, porque de escuela no tiene presentación, vi que los vidrios de las ventanas estaban rotos. El único baño estaba hecho un muladar, con un hedor insoportable".

"Al levantar la colchoneta que me serviría para dormir, encontré enroscada una serpiente talla X, de las más venenosas. La salvación fue que llegué de día, porque de lo contrario no lo estaría contando. Me tocó matarla con una tabla".

"Por la noche, agotado del viaje, dispuesto a descansar, sin electricidad, alumbrado por una linterna y un cabo de esperma, recibí una bienvenida de murciélagos con su aletear pavoroso. Me di cuenta que eran muchos por la cantidad de ojos que titilaban".

El espeluznante relato, como arañado de la imaginación de Poe o de Lovecraft, es del profesor Germán Ricardo Yanquén Ávila, 48 años, oriundo de Tunja, una suerte de apóstol de la educación rural en riesgosas y apartadas regiones del departamento de Boyacá.

El país se enteró del drama del profesor Yanquén por una llamada que él hizo a la emisora W Radio, el 8 de abril de 2022, a las 5:50 de la mañana, con la fe fincada en la donación de una batería de panel solar para reemplazar la que se la había dañado, ya que es el único recurso que le provee de electricidad.

La petición del docente tomó vuelo noticioso por la entrevista del director Julio Sánchez Cristo, que arrojó un testimonio impresionante y desolador ante las precarias e indignas instalaciones en las que el maestro dictaba sus clases.

Yanquén explicó las coordenadas de la escuela, de difícil acceso, ubicada en la vereda Guayabal, sector Cueta, zona montañosa de Labranzagrande, nororiente de Boyacá, a media hora en carro o en moto, hasta donde termina la carretera, y de ahí, cuesta arriba por trocha, hora y media a pie o en semoviente.

El profesor recalcó en la necesidad de la batería del panel solar, o del mantenimiento del mismo, imprescindible para él y sus alumnos: "Aquí vivimos como en 1930 o 1940: sin luz y sin agua potable. Yo cocino y duermo en la escuela y de noche me toca alumbrarme con linterna o esperma", señaló el educador.

También precisó en los sacrificios que tienen que hacer los niños para cumplir con sus clases, cruzando caños y quebradas por puentes maltrechos, en un trayecto de más de una hora, que en época de invierno es imposible transitar.

Primeras soluciones

Finalizada la entrevista, del sombrero de prestidigitador de Sánchez Cristo fueron aflorando las primeras ayudas: dos paneles solares de última tecnología, donados por Vicente Casas, de Rancho Aparte, además de útiles escolares, ropa y botas pantaneras. Un televisor, un congelador y mercado, obsequios de la señora Patricia Estefan. Una nevera de parte de don Juan Carlos Arango. Cinco tablets enviadas por doña Margareth Ojalvo. Dos cajas de libros (didácticos, preescolar, novelas, cuentos para colorear), aporte de don Felipe Ossa, de la Librería Nacional. Un kit escolar de Nelson Pacheco, ingeniero de sonido de la W.

Pero la extraordinaria noticia se dio a conocer quince días después de Semana Santa de 2022: El grupo empresarial Ethuss, de la familia Vélez, a través de la funcionaria Ángela Villegas, le comunicó al profesor Germán Ricardo Yanquén Ávila que se comprometía a brindarle una escuela con instalaciones dignas y adecuadas.

Dicho y hecho. A los veinte días del feliz anuncio -constata el profesor Yanquén-, llegaron un arquitecto, un ingeniero de suelos y un representante de la firma constructora Su Casa, a poner manos en la obra. Pidieron el favor a padres de familia y campesinos de la vereda que emparejaran el suelo para sentar la placa donde se levantaría la edificación.

Transcurrido un mes, empezaron a llegar los materiales cargados en diez mulas que fueron contratadas a un arriero del pueblo. En total, los animales hicieron 1.200 viajes de arena, gravilla, cemento, y las placas prefabricadas de concreto, con un peso aproximado de 35 kilos cada una. La obra fue terminada en diciembre de 2022, y se inauguró el jueves 16 de febrero de 2023.

Ese día, el de la entrega oficial, como en la 'Fiesta' de Serrat, los potreros circundantes de la nueva escuela se llenaron de banderas y colorines, de pancartas alusivas a la W Radio y a las firmas y personas donantes, con emotivos mensajes de agradecimiento. Maestro, padres de familia y vecinos de la vereda lucieron sus mejores galas para celebrar el acontecimiento:

Una escuela con un área de 275 metros cuadrados, techado de Eternit, plena de iluminación, con enchapes, baldosas, acabados, pintura, que comprende un amplio salón de clases dotado de mesas y sillas para quince estudiantes, una habitación con baño decente para el docente, otro para niños y niñas; una cocina con estufa de gas y un comedor confortable y de buena ventilación.

Por los niños

Al acto inaugural de la moderna escuela asistieron los representantes del Grupo Ethuus y de la constructora Su Casa; periodistas de la W Radio, el coronel Alexis Cárdenas, del Batallón Tarquí; el cura párroco de la municipalidad, encargado de la eucaristía y la bendición del inmueble; el educador Publio Suárez de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC (director de tesis del profesor Yanquén); Erika Paola Peña, alcaldesa de Labranzagrande, y la rectora delegada de la Secretaría de Educación de Boyacá.

Es importante aclarar, como lo hace constar el profesor Yanquén, que ni la señora alcaldesa ni la rectora hicieron nada por la escuela: "Yo duré más de un año pidiéndoles el favor de que nos socorrieran una batería o nos ayudaran con el mantenimiento del panel solar, pero nunca me pararon bolas, por aquí no apareció nadie". Como quien dice, las ilustrísimas damas solo arribaron para la foto, como suele suceder en estos casos.

El profesor Yanquén pronunció las palabras de agradecimiento a la W Radio, a su director Julio Sánchez Cristo y a su equipo de trabajo, "porque si no hubiera sido por ellos no se habría logrado concretar este anhelado sueño, que fue posible gracias al Grupo Empresarial Ethuss, a la constructora Su Casa, y a todas las personas de buen corazón que se comprometieron con esta causa, incluido el Ejército Nacional que nos colaboró con seguridad y logística, y que se echó al hombro gran parte de los materiales".

Al final, conmovieron las palabras de la alumna Nancy Mireya Chaparro, de ocho años, quien pronunció de memoria un sentido texto redactado por su profesor. Acto seguido, los oferentes invitaron a compartir el asado de una novilla obsequiada por los campesinos Próspero Durán y Ángel Parasica, vecinos de la vereda. Remató la comilona un brindis con masato.

"Ninguna persona se cruza con otra por algo innecesario —argumenta el profesor Yanquén—. Si Dios me trajo aquí fue por algo. El año pasado, después de la llamada a la W Radio, en la que estuve insistiendo más de media hora para salir al aire, y del buen pálpito que me produjo hablar con don Julio Sánchez, convoqué a los niños que llegaron esa mañana a clase".

"Niños, les dije, roguemos porque esta llamada sea para beneficio de todos. Y Dios oyó nuestro ruego. Él sabe disponer de los instrumentos para lograr lo imposible. Si no hubiera sido por la atención que nos prestó don Julio, y todo lo que vino después gracias al buen corazón de los donantes, seguiríamos como en 1930 o 1940. Los milagros existen, y aquí estamos celebrando uno de ellos".

Poderosa historia

Detrás del relato épico del modesto profesor rural que ejerce su noble misión en las montañas de Labranzagrande, capital de la provincia de La Libertad, a 210 kilómetros de Tunja, hay una historia de fortaleza, sacrificios, resistencia y entera vocación por la enseñanza.

"Lo más triste fue la infancia –relata el maestro-. Éramos catorce hermanos (once vivos en la actualidad). Vivimos una dura pobreza. Mi padre, analfabeta, panadero de oficio, con serios problemas de alcohol, llegaba borracho en la noche a pegarle a mi madrecita, que ayudaba con el sustento lavando ropas en la vecindad. Eso fue lo más doloroso".

"Para colaborar en la casa, porque mi papá nos sacaba en cara la comida y hasta los cuadernos y los lápices, empecé a trabajar en construcción. A los quince años, después de terminar el 9° grado, me fui a Bogotá a buscar otros rumbos".

"Con unos ahorros, alquilé una habitación en el barrio La Victoria y me puse a buscar trabajo. En vista de que no me salía nada, recurrí a vender bolsas de plástico por barrios y laderas de Ciudad Bolívar. Con ese rebusque logré terminar el bachillerato en un colegio distrital de San Cristóbal sur, en la jornada nocturna".

"Conseguí trabajo en una empresa de vigilancia privada, pero mi ilusión era ser profesor. Y me fijé esa meta. Laborando como celador y cursando mi carrera a distancia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), logré mi título de Educación básica. Ocupé el primer puesto entre 33 estudiantes, y me gradué por ventanilla porque no tuve para comprar el vestido de la ceremonia".

"En medio de todas las dificultades que me ha tocado pasar y de las adversidades que con esfuerzos he podido superar, no guardo rencores con la vida ni con nadie, ni siquiera con mi padre, que tanto nos hizo sufrir, sobre todo a mi madrecita. Pienso que él de niño también padeció la violencia de casa, y careció de esa gran derecho que es el de la educación".

Apostolado

Sin embargo, con su título y el estímulo de haber alcanzado el primer puesto de graduación, al profesor Yanquén le fue difícil al principio conseguir trabajo como maestro. Gracias a su experiencia en seguridad, encontró empleo como coordinador de vigilancia de la Siderúrgica de Tuta, Boyacá, pero le mortificaba no poder ejercer en lo que estudió.

A fuerza de golpear puertas, inició su periplo por escuelas veredales de Labranzagrande, desprovistas de las condiciones y herramientas esenciales para una educación digna, donde además de cumplir a sus clases, le tocaba cocinar para sus estudiantes.

"Era de tal grado la situación de pobreza, que aportaba de mi sueldo para comprarles ropa y alimentos a los niños. Me acordé de mi infancia y de las necesidades que teníamos, como cuando a mi madrecita le regalaban ropa usada en las casas donde ella lavaba, y esa era la que nosotros 'estrenábamos'".

"Incluso, compré dos ovejas para adelantar un proyecto de productividad con los estudiantes, en la medida de su reproducción, con el propósito de recaudar recursos para el sostenimiento de la escuela, y la alimentación de los niños. Eso fue en la vereda La Lorena, que de la cabecera municipal a la escuela, se gastan seis horas en mula".

"Son muchas las barreras que toca sortear, pero una de los más agotadoras y frustrantes ha sido la indiferencia de la secretaría de educación con las escuelas rurales. Es como si uno, como profesor, estuviera pagando un castigo. La actitud déspota de los directivos a los docentes provisionales es un reflejo de acoso laboral por la ineptitud y los oídos sordos ante nuestro clamor".

"Llevo once años trabajando en Labranzagrande, y gracias a Dios ahora estamos muy felices de contar con escuela nueva, porque esta sí es una escuela de verdad, pero aspiro a un traslado a Sogamoso, donde vive y trabaja mi esposa Marlén Mendivelso Duarte, que labora en una inmobiliaria. Ella ha sido mi mayor respaldo, y es momento de corresponderle como se debe: viviendo a su lado".

Escuela nueva, vida nueva

El lunes 20 de febrero de 2023, a primera mañana, iniciaron las clases en la nueva escuela. De la otra, la abandonada, la que hasta hace una semana honró con su nombre al lancero Valentín García por su gesta libertadora, dice el profesor que los vecinos de la vereda ya hablaron para destinarla como sede comunal. Mucha varilla, cemento y pañete tendrán que invertir para su remodelación. Si es que se cumple el propósito.

Le comento al profesor que la nueva escuela debería llevar su nombre: Germán Ricardo Yanquén Ávila, como lo sugirió Julio Sánchez Cristo, y antes de que la señora alcaldesa y la delegada de educación se adelanten a bautizarla con sus nombres. Nada raro sería. El maestro esboza una sonrisa.

En la mañana de estrene, cuando los niños llegaron, quedaron asombrados y corretearon por todo lado en feliz algarabía. "Ayudaron a hacer aseo y luego trabajamos en matemáticas y sociales. En el descanso, no cabían de la felicidad contagiosa que seguimos viviendo", apunta el profesor.

Una alegría por años represada, como lo refleja en su mirada y en sus palabras la niña pilosa de tercer grado, Nancy Mireya Chaparro, que dice que cuando grande quiere ser médica: "Estamos muy contentos, les agradecemos mucho, todo quedó muy bonito, iluminado, que diosito les pague".

En una de las paredes blancas de la nueva escuela se aprecia en letras grandes un mensaje que ojalá les quedé sonando a los negociadores de paz en la actualidad, una más de las interminables negociaciones que quedan en ascuas en Colombia: un discurso, una firma y una foto con un estrechón de manos.

El mensaje, que el maestro Yanquén menciona, fue un aporte del Grupo Empresarial Ethuus:

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo".

Nadie como el profesor Yanquén para tener clara dicha máxima en su arraigada vocación, de la que hoy es símbolo inspirador. Él, que ha sufrido la cruda pobreza, la indiferencia, el rechazo, la ineptitud y la lentitud del Estado, y que pese a todo, en la soledad de sus días, monte adentro, firme y honroso, continúa con su apostolado por lejanas montañas de Labranzagrande.

En la tierra hay santos inéditos de carne y hueso, de quienes seguramente no dará cuenta el Vaticano.

Fotos: W Radio y archivo particular