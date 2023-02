La pesadilla de pedir un domicilio en D1

Por: Marta Beatriz Mejía |

febrero 23, 2023

Quisiera quejarme del mal servicio de atención al cliente de las Tiendas D1, para que a otros no les pase. El día 2 de febrero realicé un pedido en Medellín para que fuera enviado el día 6 del mismo mes, como efectivamente llegó. Sin embargo, después de haber pagado, me di cuenta de que faltaban casi la mitad de los artículos. Procedí a hacer el reclamo por la línea de atención al cliente, en la cual, después de haberme tomado infinidad de datos personales, me exigieron enviar un correo con otra infinidad de datos, incluyendo foto de la factura.

En vista de que no obtuve ninguna respuesta, el martes 7 de febrero me volví a comunicar con la línea de servicio al cliente. Después de tenerme media hora en el teléfono, la respuesta fue que iban a analizar el caso y que máximo en 15 días hábiles me estarían dando respuesta. Pues bien, al rato me llegó una notificación (#290086) en donde me informaban que el reclamo se encontraba en tratamiento. Así que el 9 de febrero volví a llamar a preguntar en qué iban las cosas y no obtuve ninguna respuesta concreta.

Me volvieron a mandar un correo con otro número de reclamo (#290723) diciendo lo mismo, que ya estaba en tratamiento. El 14 de febrero insistí nuevamente y obtuve la misma respuesta. Una nueva notificación (#292424) me llegó por correo y en el call center se limitaron a decir que me iba a colaborar, después de haber preguntado los mismos interminables datos y haberse tomado todo el tiempo necesario para no dar ninguna respuesta concreta. Ese mismo día recibí un correo muy cordial de servicio al cliente, informando y acusando recibo del correo del 6 de febrero en donde me comunicaron que la información había sido enviada al área encargada para revisión y que quedaban atentos a cualquier inquietud.

Al 23 de febrero no había recibido el domicilio, una explicación de lo sucedido, ni mucho menos la devolución de mi dinero. La falta de seriedad de esta empresa y la indolencia en el trato al cliente no tiene ninguna justificación.

