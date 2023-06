Una coalición inevitable

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La dura realidad política es que el gobierno no tiene los votos para aprobar las reformas a la salud, las pensiones y la laboral, y para conseguirlo necesita las únicas dos cosas que están claras en ese accidentado debate: la primera, que hay que recomponer la coalición de gobierno de modo que pueda formar unas mayorías; y la segunda, que hay que modificar los textos de esas reformas de modo que sean aceptados por esa nueva coalición. Sin esas dos cosas la perspectiva es un desgaste innecesario y progresivo del Gobierno en el Congreso, que no hace sino alimentar el rechazo de sus acciones en la opinión pública,

El sistema de convencer a cada uno de los parlamentarios en busca de apoyo puede que funcione en los debates de las comisiones, pero difícilmente en las plenarias. Una coalición de gobierno sin la participación formal de los partidos políticos que la componen es un imposible político, aquí y en cualquier otra parte. Es del ABC de la política que las coaliciones de gobierno se forman para poder gobernar con los partidos que la conforman; no sobre la imposición una agenda, sino de un acuerdo sobre su contenido.

Lo que ha sucedido hasta ahora es que la coalición se rompió por evidentes diferencias de fondo en el contenido de las reformas de iniciativa gubernamental (no muy consultadas con sus socios), que constituyen la columna vertebral de un gobierno que quiere cambiar muchas cosas al mismo tiempo. Ha habido quizás demasiado rigor y poca elasticidad para conciliar temas, aunque el gran debate que hemos visto en el Congreso y fuera de él, con argumentos serios y sustentados sobre la inconveniencia de ciertas iniciativas, debe servir al menos de base para la recomposición de la coalición. Hay que barajar y repartir de nuevo.

El gobierno plantea unas reformas que son necesarias para la creación de una sociedad más equitativa. Son pocas las voces que afirman que ellas no deben hacerse, pero son muchas y muy autorizadas las que afirman que si se hacen como están propuestas no apuntan a ese objetivo sino todo lo contrario, a generar nuevos conflictos sociales, ¿por qué no escucharlas?

Si las personas que más conocen el sistema de salud, que han contribuido a su desarrollo, que saben de sus logros y fracasos, afirman que es un error acabar con las EPS, a la cuales hay que reformar para que cumplan su papel de aseguradoras y evitar su mala administración, por la simple razón de que el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no aceptarlo? Con más veras cuando todo el mundo está de acuerdo en que se debe acabar la integración vertical, se deben mejorar los servicios y los tiempos de espera, la atención primaria, la atención rural y el mejoramiento de las condiciones del personal de salud, que son parte de esa reforma.

Si los expertos glosan el traslado obligatorio de los cotizantes y sus ahorros de fondos privados de pensiones a Colpensiones, que son más de siete millones de personas, y el límite de tres salarios mínimos para acceder a ellos (que los dejarían virtualmente sin afiliados), ¿por qué no analizar a fondo esos estudios actuariales y ver qué consecuencias tendría esa medida sobre el monto de las pensiones futuras, y el mercado de capitales donde esos fondos están invertidos? De paso, aclarar cómo se haría, en qué monto y a partir de cuándo, el traslado de los actuales ahorros, que son de las personas que cotizaron, invertidos como están en proyectos de mediano y largo plazo, y qué garantías hay de que no se van a utilizar para otros fines. De nuevo, todo el mundo está de acuerdo con el propuesto sistema de pilares basado en la solidaridad, puesto que el actual sistema pensional subsidia las pensiones más altas, deja a la mayoría de los ciudadanos por fuera, y hay muchos regímenes especiales (todos pagados con fondos públicos, que la reforma no toca) todo lo cual contribuye de modo importante a la inequidad. Así que, ¿por qué no atender lo que dicen los expertos?

Si los empresarios grandes, medianos y pequeños del sector productivo, la industria, el comercio y los servicios, piensan casi que en bloque que la reforma laboral no estimula la creación de empleo formal, sino que puede ser un obstáculo para ello, y puede aumentar la informalidad, que es la raíz del atraso económico; que la reforma solo beneficia a los trabajadores de empresas ya establecidas; y que hay un límite para asimilar un incremento del valor de la mano de obra en un contexto de baja productividad. ¿Por qué no escuchar esas voces?

El país necesita de esas reformas, el Presidente ha sido respetuoso del Congreso y se las ha entregado para sacarlas adelante. Hoy por hoy, la única manera de lograrlo no es una apelación directa al pueblo sino mediante un acuerdo nacional sobre su contenido con las fuerzas políticas del Congreso, que lo representan. Así que, ¿por qué no hacerlo?