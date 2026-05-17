- Un académico, una experta en DD.HH. y una ama de casa cordobesa detrás de los presidenciables con más opción

Tomás Rodríguez pidió licencia en los Andes para apoyar a Paloma; Pilar Rueda no suelta su trabajo en la JEP, y Ana Lucía Pineda le roba tiempo a los 4 hijos

En las próximas elecciones presidenciales de Colombia no solo se escogerá el o la presidenta del país que iniciará el periodo el próximo 7 de agosto. También se escogerá el relevo de la primera dama, o de un posible “primer hombre”, en caso de que llegara a ganar Paloma Valencia.

La figura de la pareja de quien ocupa la silla presidencial es considerada por muchos como obsoleta, sobre todo después del catálogo de controversias que han rodeado a Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, de quien el presidente ha dicho que ya no tienen una relación sentimental, aunque aún no se han divorciado formalmente.

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De las tres candidatas que están en la contienda, la más favorecida por los resultados de las encuestas es Paloma Valencia, quien a diferencia de Claudia López y de Sondra Macollins, puntea arriba junto al Tigre y a Cepeda. En caso de ser elegida como la nueva inquilina de la Casa de Nariño, su esposo Tomás Rodríguez sería el “primer caballero” o “primer hombre”, una denominación inédita en el país.

Un académico alejado de la vida pública

Rodríguez es un académico que ha construido su trayectoria lejos del ruido de la política y que, pese a estar casado con una de las figuras más visibles del uribismo, ha optado por llevar una vida discreta, concentrada en la docencia, la investigación y la familia.

Su historia con la senadora no nació en un escenario partidista ni en un acto público, sino en un entorno que ambos compartieron antes de que la política lo absorbiera todo: la Universidad de los Andes. Fue allí, en esa institución que tiene un peso especial en la historia familiar de Paloma Valencia —fundada por su abuelo Mario Laserna Pinzón—, donde se cruzaron por primera vez.

En ese momento ella se movía con naturalidad entre la academia y el debate público. Dictaba clases como profesora catedrática en áreas como Lógica, Retórica, Constitución y Democracia. Él, por su parte, ya estaba encaminado hacia una carrera académica sólida enfocada a la economía y el análisis teórico.

El esposo de Paloma Valencia se graduó en Economía en la misma universidad donde hoy está vinculado como catedrático. A diferencia de la nueva candidata, cuya biografía pública está atravesada por la herencia política y el debate ideológico, Rodríguez creció y se formó en un entorno profundamente ligado a la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.

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Es hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente y tiene una larga trayectoria académica y un paso destacado por el Consejo Académico de la Universidad de los Andes.

Su madre es Carmen Barraquer, médica e investigadora, especialista en oftalmología, perteneciente a la familia Barraquer, una dinastía médica de origen catalán que fundó la prestigiosa Clínica Barraquer de Bogotá. Esa herencia familiar marcó desde temprano un camino ligado al estudio, la investigación y la vida universitaria.

El matrimonio entre Valencia y Rodríguez ocurrió hace nueve años, según lo conocido públicamente en un momento en el que ella ya había dado el salto definitivo a la política. Para entonces, su relación con el expresidente Álvaro Uribe era sólida y visible. Valencia había sido ubicada en uno de los primeros lugares de la lista cerrada al Congreso del Centro Democrático, una estrategia que le permitió llegar al Senado en una elección en la que el partido obtuvo cerca de veinte curules. Uribe asistió a la boda, un gesto que selló simbólicamente la cercanía política que se ha mantenido desde entonces.

Mientras la carrera de Paloma Valencia avanzaba en el Congreso, Tomás Rodríguez tomó una decisión clara: mantenerse al margen del escenario político. No ocupa cargos públicos, no participa en debates, les huye a los medios de comunicación y rara vez aparece en eventos oficiales. Su presencia pública se limita casi exclusivamente a momentos clave en la vida personal y política de su esposa, como ocurrió durante el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Valencia en Bogotá.

Una coequipera comprometida con la paz de Colombia

Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda

Iván Cepeda se ha destacado por su lucha parlamentaria, con la cual escaló hasta convertirse en candidato presidencial. El representante del oficialismo conoció a su hoy esposa en medio de la lucha social y por los derechos humanos.

La antropóloga Pilar Rueda, graduada en la Universidad Nacional, militó en el movimiento estudiantil y en algún momento simpatizó con el M-19, pero optó por cultivarse académicamente y viajó a estudiar al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, donde se formó en derechos humanos a la par de quien era su esposo en ese momento: Gustavo Gallón, en 1998.

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Gallón, abogado colombiano, fue el fundador de la Comisión colombiana de juristas y es actual embajador de Colombia en Naciones Unidas en Ginebra. Pilar Rueda se divorció de él para casarse con Cepeda en 2012, cuando el ahora candidato era Representante a la Cámara.

Su propio camino en la vida pública

Desde que inició su relación con Cepeda, Pilar lo ha venido acompañando y apoyando en su periplo político, durante su paso al Senado, y juntos se comprometieron a fondo en el Proceso de paz con las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos; él desde la Comisión de Paz del Senado y ella como asesora en el enfoque de género en la construcción del Acuerdo de paz, al que se consagró durante los cuatro años de la negociación, financiada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.

Esa experiencia la llevó a ser asesora del mismo tema en la JEP, a la que se vinculó desde el 2018 para darle continuidad a su trabajo en la construcción del Acuerdo de Paz, desde las víctimas y con enfoque de género. Actualmente, Pilar trabaja en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) junto a 14 fiscales coordinados por Giovanni Álvarez

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La presencia de Pilar en la vida de Cepeda tomó más importancia que nunca luego de que él enfrentara la llegada del cáncer en dos oportunidades. En marzo de 2018 fue diagnosticado con cáncer de colon en fase temprana y, posteriormente, en junio de 2021, le diagnosticaron una lesión cancerígena en el hígado, por la cual fue operado con éxito en enero de 2022. Así las cosas, y con suma discreción, acompañó a su esposo, quien se ausentaba del Congreso solo para las sesiones de quimioterapia.

Cepeda no es un hombre amigo de frecuentar eventos sociales; combina el trabajo político con una vida personal reservada, en la que Pilar Rueda es bastión de su tranquilidad.

Una mujer dedica al hogar y a su matrimonio

El estreno público de Ana Lucia Pineda, esposa de Abelardo De la Espriella, fue durante el lanzamiento de su campaña y del movimiento Defensores de la Patria en el Movistar Arena de Bogotá el pasado mes de noviembre. Allí llegó juvenil y fresca con sus cuatro niños, y, al mejor estilo de las convenciones norteamericanas, tomó el micrófono y habló de su historia de 20 años junto a Abelardo.

Ana Lucía nació en Montería, la capital cordobesa, y creció en un entorno familiar que siempre estuvo conectado con el de Abelardo De la Espriella, en el ambiente de una estrecha élite local de familias conocidas en Córdoba. La familia de Ana Lucía es cercana a los círculos políticos conservadores: es pariente del senador y exalcalde de Montería, Marcos Pineda.

Diez años menor que Abelardo, ella era apenas una niña cuando él dejó Montería para instalarse en Bogotá siendo adolescente. Desde ese momento la vida siguió su curso y ellos anduvieron por caminos paralelos durante años, sin urgencias ni expectativas.

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El reencuentro ocurrió mucho después, ya en Bogotá, cuando Ana Lucía tenía 18 años. Fue un cruce aparentemente casual, en una calle de la capital, cerca del lugar donde trabajaba su padre. Abelardo ya era un reconocido abogado penalista graduado en la Universidad Sergio Arboleda, vecina de la Notaría donde permanecía su padre, también Abelardo, y también su mamá, la María Eugenia Otero, la Niña Mayo, quien fue muy activa en la recolección de firmas.

Cuando se casaron, De la Espriella era entonces un exitoso abogado penalista que ya empezaba a mirar hacia el horizonte de los negocios. Ana Lucía pronto se dio cuenta que estaba casada con un entusiasta apostador que no estaba dispuesto a quedarse anclado en una oficina. Y desde entonces, ha estado junto a él en Bogotá y Montería, en Miami y en la Toscana, y ahora en Barranquilla, donde se instalaron para coordinar desde allí la campaña presidencial.

Dedicada a sus 4 hijos, pero siempre aconsejando a su esposo

Lucía, Salvador, Filipo y Francesca son los cuatro hijos del matrimonio, a los que Ana Lucía, quien estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana, les dedica un tiempo que comparte con las demandas de Abelardo. Ella siempre mantiene un perfil bajo, hasta en momentos de riesgo, como cuando apareció un paquete bomba en la oficina de De la Espriella Lawyers. Ana Lucía se acomoda fácil, hace la segunda y está donde tenga que estar.

A pesar de bajo perfil, ella es el soporte que, con sensatez, aconseja y se mantiene firme detrás de cada decisión arriesgada, de cada nuevo negocio y de cada giro inesperado iniciado por su esposo, incluida la apuesta más ambiciosa de todas: lanzarse a la carrera por la Presidencia de la República.

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