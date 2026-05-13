- Las maniobras de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda para ganarse los votos en el Caribe Colombiano

Las 2 campañas han trabajado intensamente con sus aliados desde la capital del Atlántico como satélite de esa zona del país, donde ambos cerrarán sus campañas

A pocos días de la primera vuelta presidencial, dos de los principales candidatos, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda anunciaron lo que por mucho tiempo fue un rumor en la calles de Barranquilla: las dos campañas tendrán su cierre en esta ciudad de la región Caribe.

Esa decisión es parte de una estrategia para afianzar votos en esta zona del país, siendo la arenosa el epicentro del gran despliegue que ambos candidatos han hecho para atraer a sus votantes.

Le puede interesar: Personajes con trayectoria cantan su voto por Paloma, Abelardo y Fajardo sin importar los partidos a los que pertenecen

Abelardo De la Espriella en una de sus visstas en Barranquilla la lado del jugador Teófilo Gutiérrez y varios seguidores.

El contrapunteo por Barranquilla

La campaña de Cepeda fue la primera en hacer el anuncio, aunque aún falta por confirmar la fecha, ya que solo manifestaron que está previsto el encuentro para el 22 o 23 de este mes.

Lo que se ha dicho públicamente desde esa campaña es que el evento contará también con la fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, quien ya ha estado en Barranquilla y el Atlántico haciendo correrías.

Asimismo, con esta estrategia repiten el patrón del entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro cuando tuvo el famoso evento de la gran P. Petro mantuvo una presencia constante en esta capital y en el resto del Caribe durante toda su campaña.

La colectividad del Pacto Histórico tiene a Barranquilla como un eje central de la actual contienda y juega casi de local en un territorio en el que Cepeda hace esfuerzos por no perder los votos que heredó del petrismo en medio de los 20 años que cumplirán los Char con el poder de la Alcaldía.

Le puede interesar: Con tensiones dentro el Pacto Iván Cepeda logra su primer aliado por fuera de la izquierda

Por su parte y en un claro contragolpe, la campaña de Abelardo De la Espriella anunció, en días posteriores a la campaña oficialista, que hará su cierre en Barranquilla y Medellín el 23 y 24 de este mes, respectivamente.

Se tiene previsto un evento organizado por el candidato en el Gran Malecón del Río, una obra epicentro de la actual administración distrital.

El abogado, aprovechando sus conexiones culturales y familiares con esta región, ha logrado acercarse al votante Caribe, y desde la capital atlanticense ha consolidado su actividad proselitista con su equipo de campaña.

Iván Cepeda en un evento en Barranquilla

Los apoyos que tiene cada campaña

Cepeda, como lo dijimos oportunamente en esta redacción, está en medio de una coyuntura en la que el Pacto Histórico se encuentra en ascenso en el Atlántico tras lograr 4 legisladores y un tercer senador liberal: Camilo Torres, sobrino de Euclides Torres, líder del clan que apoyó a Petro y que estaría respaldando también a esta campaña.

El grupo de los Torres maneja tres de las 4 Alcaldías metropolitanas de Barranquilla (Puerto Colombia, Galapa y Malambo), un dato no menor si tenemos en cuenta también, que el petrismo se mueve como pez en el agua en tres de las 5 localidades de la ciudad (Suroriente, Metropolitana y la Norte Centro Histórico). Las dos restantes: Suroccidente y Riomar, son más afines al charismo.

Pedaleando la campaña también está el senador electo Agmeth Escaf, quien dio mucho de qué hablar al comienzo del gobierno por su cercanía con la primera dama Verónic Alcocer.

Otro de los activistas importantes desde el Concejo de Barranquilla es Antonio Bohorquez, es cercano a Petro y ha sido opositor a los Char desde que llegó a esa curu. Asimismo, y sin aparecer mucho pero con efectividad política, está el cura Bernardo Hoyos, exalcalde condenado por corrupción quien paga casa por cárcel desde el Rincón Latino y ha convertido su patio en el barrio Rebolo en un lugar de encuentro, donde incluso estuvo el candidato Cepeda a finales del año pasado.

Le puede interesar: Los políticos tradicionales que acompañan a Abelardo de la Espriella por encima y por debajo de la mesa

Por su parte, Abelardo consiguió el apoyo de la casa Char, en cabeza del patriarca Fuad Char Abdala, quien además es un influyente miembro del partido Cambio Radical. Este apoyo llegó como le gusta al profesional del derecho: a título individual y no desde el partido o con formalismos.

El concejal de de Cambio Radical de Barranquilla Maicol Flores Cifuentes fue quien reveló en una entrevista con La Silla Vacía que ediles, concejales, diputados y congresistas de esa casa política estarían alineados con El Tigre.

Abelardo ya tuvo un evento masivo en el barrio La Manga, un bastión charista en el suroccidente de Barranquilla bajo la influencia del electo representante a la Cámara por Cambio Radical Estefanel Gutiérrez, nacido y criado allí. Gutiérrez prefirió no aparecer en el evento, pero coordinó con líderes locales que siempre lo han acompañado como Marco Cassiani, según citó una nota de La Silla Vacía. Los Char lograron 4 curules en las pasadas legislativas y con este respaldo a De laEspriella se juegan un fuerte pulso frente a su poderío político en Barranquilla y la región Caribe.

Anuncios.

Anuncios..