Los contrastes de la campaña de Abelardo De La Espriella en Medellín con lleno total y denuncias de intimidación

Aunque agotó su aforo para el evento político del 24 de mayo en La Macarena, crecen denuncias por presiones contra simpatizantes del candidato en Medellín

A menos de dos semanas del cierre de campaña presidencial de Abelardo De La Espriella en Medellín, el movimiento Defensores de la Patria aseguró haber alcanzado el lleno total para el evento programado el próximo 24 de mayo en la Plaza de Toros La Macarena.

La jornada, que hace parte de la recta final de su aspiración presidencial junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quedó marcada por dos escenarios opuestos: la alta demanda de boletería y las denuncias sobre presuntas intimidaciones contra seguidores de la campaña en distintos sectores de la capital antioqueña.

De acuerdo con cifras entregadas por la organización política, el 72,4 % de las entradas gratuitas se descargaron en las primeras 12 horas desde la apertura de la plataforma digital habilitada para el evento. Días después, la campaña confirmó que el aforo para Medellín se agotó completamente, mientras que aún hay disponibles entradas para el cierre previsto en Barranquilla en el Malecón del río.

La concentración política del 24 de mayo reunirá simpatizantes provenientes de distintas regiones del país. Según la campaña, al encuentro asistirán jóvenes, emprendedores, trabajadores, comerciantes, líderes sociales y seguidores identificados con la propuesta denominada “Patria Milagro”.

“Vamos a estar en Barranquilla y en Medellín, cierres extraordinarios, decenas de miles de personas de la manada del tigre vamos a estar allí firmes para defender este país”, afirmó De La Espriella durante una convocatoria pública realizada en medio de la promoción de ambos eventos.

Intimidación sobre los seguidores de Abelardo De La Espriella

Mientras avanzaba la convocatoria masiva para el evento en La Macarena, el movimiento Defensores de la Patria denunció hechos de presunta presión e intimidación contra ciudadanos y comerciantes vinculados con la difusión de propaganda política de la campaña presidencial.

La organización aseguró que en el sector de Belencito habrían sido retiradas piezas publicitarias instaladas en cerca de 40 buses, mientras que en Robledo algunos comerciantes habrían recibido presiones para desmontar afiches y material político de sus establecimientos.

En un comunicado, la campaña calificó los hechos como graves y sostuvo que se estaría afectando la libre expresión política de ciudadanos y simpatizantes.

Además, anunció que solicitará a las autoridades verificar las denuncias y garantizar condiciones de seguridad durante el desarrollo de las actividades electorales en Medellín.

Defensores de la Patria también manifestó su respaldo a transportadores, comerciantes y líderes barriales que, según indicaron, decidieron apoyar públicamente la candidatura presidencial de De La Espriella.

Las denuncias aparecieron en paralelo al crecimiento de la convocatoria para el cierre de campaña, considerado por el movimiento político como uno de los eventos más importantes antes de la jornada electoral del 31 de mayo.

La campaña insistió en que la asistencia masiva al evento de Medellín refleja el incremento del respaldo ciudadano a la candidatura.

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