- Los 2 congresistas que se movieron para lograr el respaldo de Ernesto Samper a Iván Cepeda

María José Pizarro y Gabriel Becerra no solo lograron llevar al expresidente, también están detrás de la suma de Luis Gilberto Murillo y el Partido Verde

La senadora María José Pizarro y el representante a la Cámara Gabriel Becerra, ambos líderes del comité político de la campaña de Iván Cepeda, fueron los artífices de la adhesión del expresidente Ernesto Samper, así como lo fueron para lograr el apoyo de Murillo y el Partido Verde, según confirmaron fuentes al interior de esa campaña a esta redacción.

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Samper hizo el anuncio a través de su cuenta de X, en la que expresó que ha decidido acompañar a Cepeda porque comparten “tres convicciones fundamentales para el futuro de Colombia”.

He decidido acompañar a @IvanCepedaCast porque compartimos tres convicciones fundamentales para el futuro de Colombia:

La primera: profundizar las reformas sociales que permitan cerrar las brechas de desigualdad. Tierras, pensiones, salarios y una renta básica que garantice un… pic.twitter.com/8D8opOdLLk — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) May 13, 2026

Las razones del apoyo de Samper

De acuerdo con el exmandatario, ambos comparten la idea de profundizar reformas sociales que “permitan cerrar las brechas de desigualdad. (Así como revisar los temas de…) Tierras, pensiones, salarios y una renta básica que garantice un mínimo vital para los colombianos más pobres”.

Asimismo, Samper señaló que cree en la estrategia de trabajar por el Sur Global, el multilateralismo y una América Latina integrada “frente al autoritarismo, la hegemonía y la derechización del mundo”.

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Samper cree que se debe seguir construyendo una paz social territorial. “La paz no es reversible y la alternativa para Colombia es paz o paz, porque hay miles de víctimas que siguen esperando justicia y verdad”.

Iván Cepeda en un evento de apoyo masivo.

Pizarro y Becerra, las conexiones de los apoyos: “no fue Cristo”

Las informaciones recogidas por este medio de comunicación, proporcionadas por varias fuentes de la campaña de Cepeda, dan cuenta de que María José Pizarro, junto a Gabriel Becerra, fueron pieza clave para que pudiera llegar Samper, aunque la buena relación entre el candidato y el expresidente también fue de mucha ayuda para las conversaciones.

Este medio conoció también que Cepeda y Samper coinciden en temas relacionados con los derechos humanos y la paz del país, por lo que fue casi una consecuencia natural de la relación entre las partes.

Cristo no ha hecho milagros

Por otro lado, varias de las fuentes precisaron que Juan Fernando Cristo, dirigente de centro que llegó a la campaña de Cepeda por el partido En Marcha, y quien fue uno de los primeros en bajarse de su candidatura presidencial, “poco o nada” estaría sumando en materia de apoyos, contrario a lo que algunos quieren hacer ver.

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Las fuentes subrayaron que los únicos apoyos que han aterrizado por parte de Cristo han sido los liberales tolimenses liderados por el exsenador Mauricio Jaramillo, hermano del ministro Jaramillo. Por ejemplo, están los diputados liberales Carlos Reyes y Julio Morato, ambos del Tolima. O Javier Mora, presidente del Concejo de Ibagué, también liberal.

En general, la mayoría de liberales que están con Cepeda son políticos de bajo perfil cercanos a Cristo, pero ninguno de envergadura nacional.

De acuerdo con las consultas hechas por esta redacción, al interior del Pacto y de la campaña no ven con buenos ojos que muchos de los apoyos, como el de los Verdes, el de Murillo y el de Samper se le achaquen a Cristo, sin que este tenga ninguna relevancia en las gestiones.

Finalmente, logramos confirmar que siguen los acercamientos de la campaña de Cepeda con las de Roy Barreras y Carlos Caicedo para que declinen y se adhieran al candidato oficialista quien, según fuentes cercanas, está empeñado en ganar en primera y no dejar el triunfo a la suerte de una eventual segunda vuelta.

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