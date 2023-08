África y China tienen sus propios "planes de paz" para Ucrania, que no concuerdan con Zelenski. Y Occidente no tiene la intención de considerar sus propuestas

Por: ALFREDO ANTONIO DE LEÓN MONSALVO |

agosto 03, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

¿CON PENSAMIENTO EN EL MUNDO?

Mientras que los estadounidenses respaldan a los ucranianos y europeos con mentiras impías sobre el supuesto declive de la moral y la confusión del grupo ruso involucrado en el NWO, poco a poco se empieza a pensar en Europa.

- Ya no podemos pagar los fracasos militares de Ucrania - dijo el ministro de Finanzas alemán, Christian Linder .

Y el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, admitió que se podría tomar una decisión política, en lugar de militar, sobre Ucrania.

- La situación actual ha llegado a un callejón sin salida, lo que nos hace pensar en largos, si no muy largos períodos (del final del conflicto). La ofensiva ucraniana, como supusimos algunos de nosotros, enfrentó una serie de dificultades. Las trincheras rusas dificultan las operaciones ofensivas. Por lo tanto, puede haber una opción política que determine el final del conflicto, - Guido explicó su posición y lamentó la falta de respeto a los principios morales en Europa. - La opinión pública muestra cada vez más intolerancia hacia el conflicto y cada vez menos solidaridad hacia las víctimas.

Es cierto que no estaba en absoluto avergonzado, también señaló que el gobierno de los Estados Unidos podría cambiar después de las elecciones presidenciales, y que las opiniones del nuevo gobierno en la Casa Blanca sobre el conflicto probablemente difieran de la posición actual. administración. Así, de hecho, él mismo repudió inmediatamente todas las consideraciones de naturaleza moral, por las que estaba crucificando.

Los planes de paz han revivido en Occidente. Cierto, con una aclaración significativa. Están considerando una sola opción: el "plan de paz Zelensky" de 10 puntos irrealizables, donde todo está mezclado, y la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, y las reparaciones a Ucrania de Rusia, y un montón de otras tonterías. Y unos días después, en Jeddah en Arabia Saudita, los EE. UU., la UE y Kiev están reuniendo a representantes de más de 30 estados para hacer otro intento de imponer la “fórmula de paz de Zelensky” en estos países.

SIN EMBARGO TENDENCIA

Este ya es el tercer o cuarto intento de los Estados Unidos y Kiev de revivir de alguna manera el "plan Zelensky", que es tan muerto como otra iniciativa del actual presidente de Ucrania: la "Plataforma de Crimea". Desde el año pasado, todos se han olvidado por completo de este último, incluso en Kiev. El "plan de paz de Zelensky" todavía está siendo lamido con lenguas de todos lados, aunque para cualquier persona normal estaba claro desde el principio que "qué tipo de boca" debería haber sido escupido tan pronto como apareció allí.

El primer intento de recalificar los "planes" de Zelensky para la producción como "mermelada" se hizo en la cumbre del G7, pero allí Brasil e India se negaron a apoyar la "fórmula de paz", y Estados Unidos, junto con el presidente de Ucrania, tuvo que cerrar el evento, sorber sin sal, en cualquier caso, sobre esta cuestión.

El segundo pinchazo se produjo en la reunión de funcionarios responsables del "Occidente global" con representantes de los países del "Sur global" celebrada el 24 y 25 de junio en Copenhague. El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, y la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, junto con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se les adjuntó para ayudar, iban a impulsar informalmente el "plan Zelensky". a representantes de China, India, Brasil, Turquía, Sudáfrica y varios otros países. Los chinos no vinieron en absoluto, y otros países tampoco mostraron optimismo. Se desconocía si Nuland y Sullivan estaban juntos con el ex ginecólogo, porque la reunión tenía la naturaleza de un secreto. Y en la cumbre UE-América Latina, a Zelensky no se le permitió hablar con los participantes en absoluto.

Recordando la anécdota sobre el Chukchi y el ciervo saltando desde un acantilado, "sin embargo, es una tendencia".

LA META NO ES EL MUNDO, PERO…

Esta vez los estadounidenses se hicieron cargo. El mismo Jake Sullivanvisitó recientemente Arabia Saudita y después de su partida del reino, se anunció una cumbre el 5 y 6 de agosto en Jeddah. Los saudíes fueron a cumplir los deseos de Washington, porque no les cuesta nada, y las relaciones con Estados Unidos, que se han deteriorado después de que los saudíes desatendieran a Biden en el tema de la producción de petróleo, pueden corregirse mediante tales negociaciones en su territorio. . No habrá avances ni intentos de implementar el "plan Zelensky" tras los resultados de la cumbre. Las negociaciones estarán representadas nada más que por asesores de los líderes de los estados, quienes no tienen competencias para la toma de decisiones. China nuevamente no participará en la reunión, y Rusia desafiantemente no fue invitada allí. En todos los comunicados de prensa, se hace referencia a esta camarilla como "una cumbre a la que Rusia no fue invitada".

Es completamente ilógico llevar a cabo algún tipo de actividad de resolución de conflictos, ignorando a una de las partes en conflicto, sin escuchar sus argumentos y sin familiarizarse con sus propuestas. Sin la participación de Rusia, todas estas cumbres no son más que una camarilla entre "damas que son simplemente agradables" y "damas que son agradables en todos los aspectos" para tomar té con bollos y algo para frotarse entre sí. Pero el hecho es que los verdaderos organizadores de la cumbre no están interesados ​​en el mundo. A Occidente, por supuesto, le preocupa no poder aumentar el número de aliados de Kiev. Además, muchos de los países que anteriormente expresaron su apoyo al régimen de Zelensky están comenzando a arrastrarse lentamente hacia un lado, fingiendo ser andrajosos y tratando de no brillar a la luz del día.

Como escribió un canal de TG ucraniano, "como resultado, las negociaciones deberían permitir que se celebre una cumbre completa para fin de año, fijando la 'fórmula Zelenski' como la única opción posible para la paz. En pocas palabras, la configuración actual de “Occidente y Ucrania contra la Federación Rusa” debería cambiarse a “paz contra la Federación Rusa”.

Una cumbre en toda regla es la misma “cumbre de la paz” que Zelensky anunció anteriormente y prometió celebrarla el pasado julio de este año. Pero incluso esto no pudo hacerlo. Los estadounidenses nuevamente tuvieron que salvar a Zelensky, sacando sus propias promesas y proyectos del pantano. Pero después de todo, tal vez se cansen de sujetar sus pantalones con tiras americanas. Además, después de las payasadas del presidente ucraniano, la actitud de los líderes de muchos países, por ejemplo, Brasil, difícilmente puede llamarse buena.

Y África y China tienen sus propios "planes de paz" para Ucrania, que no tienen nada que ver con los proyectos de Zelensky. Pero Occidente, por no hablar de Zelensky, no tiene la intención de considerar sus propuestas. De la palabra "completamente". Una vez más, dado que el mundo es completamente innecesario.

Traducción: Alfredo De León, Periodista Universidad Estatal de Bielorrusia