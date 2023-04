Tras de ladrón, bufón: El agarrón que se pegó Paulo Autuori con periodista tras la derrota de Nacional

El técnico brasileño no mostró ni un poco de vergüenza tras perder contra el Junior en Medellín, razón por la que el comunicador lo enfrentó

Junior de Barranquilla hizo la épica en el estadio Atanasio Girardot y venció por la mínima diferencia a Atlético Nacional en uno de los partidos más importantes de la fecha 12 de la Liga Betplay. El equipo del Bolillo Gómez logró darse un respiro tras los pésimos resultados que lo mantenían en el puesto 17 de la tabla de posiciones; y dio un batacazo no solo a quienes lo daban por muerto en el torneo, sino también al equipo de Paulo Autuori, que lleva tres partidos sin conseguir la victoria en el campeonato local.

Referente a los malos resultados, Paulo Autuori estuvo en rueda de prensa después de la dolorosa derrota; y en un punto habló de que hay que tener tranquilidad ante los malos resultados. A esto, uno de los periodistas mas polémicos de Medellín le preguntó si creía que los 20 mil hinchas que habían acompañado al equipo, también tendrían la misma tranquilidad porque "no había pasado nada", palabras que molestaron al técnico y por la cuales se despachó contra el comunicador.

"Esta es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. No estoy acá para tomar medidas y ser simpático y popular. Soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad, porque en 48 años trabajando en fútbol jamás la he perdido. Tampoco mis convicciones" fueron las palabras del DT de Nacional.

A esto el periodista contra preguntó y se armó el toma y dame entre los dos. Autuori volvió a ser incisivo en el tema de la pregunta popular, y recalcó en el poder del periodismo en el deporte. "Ustedes acá hacen lo que la gente quiere escuchar. La prensa tiene una responsabilidad enorme porque interviniente en el proceso del fútbol y lo trasciende (…) Yo estoy calmado porque soy tranquilo. No voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido"

Finalmente, Paulo Autuori aseguró que por culpa de ese pensamiento populista es que América Latina está como está, haciendo una apología con el tema político. Sin embargo, lo único cierto es que Nacional no ha logrado mostrar un futbol regular y a estas alturas deja mas dudas que certezas. Sufrió contra Patronato en la Copa Libertadores; y ahora también lo hizo con uno de los peores Junior de la historia.

