Transportadores actuales participarán en el nuevo sistema de transporte público de Villavicencio

septiembre 13, 2023

En compañía de gerentes de empresas, propietarios y conductores de transporte público, hoy el alcalde Felipe Harman firmó el decreto de adopción del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), el cual garantizará a los villavicenses una mejor cobertura, accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores del municipio.

El mandatario afirmó que «hay que partir de acá para seguir construyendo ciudad porque no ha sido fácil, no todos los días se gestionan tres mil millones de pesos de cooperación británica», del mismo modo, ratificó que «este es un logro de todos, es un logro de los propietarios, no solo de la Administración».

Es importante resaltar que en su implementación y operación se incluirán los mecanismos de participación de los actores de transporte público colectivo en el nuevo esquema empresarial, incluyendo compañías de transporte, propietarios y conductores.

Uno de los objetivos es poder integrar física, operacional y tarifariamente el sistema de transporte público colectivo, bajo un esquema que sea sostenible financieramente, permitiendo así tener un sistema de recaudo centralizado.

«Hoy le quiero decir a propietarios, conductores, a absolutamente todos que jamás se había llegado hasta este punto porque definitivamente no existía la voluntad política de pensar en el futuro», afirmó el alcalde Felipe Harman.

Este sistema contará con una flota de buses ciento por ciento eléctrica en el año 2036, cinco puntos de despacho y más de 500 paraderos, sistema de gestión y control de rutas y mejoramiento en las condiciones laborales de quienes operan el sistema.