Todo lo que debe saber sobre el cambio al impuesto del 4x1000; se verá beneficiado

.Publicidad.

Fue gracias al decreto 2331 de 1998 que el impuesto del 4x1000 fue creado en Colombia. En principio, la medida se interpuso debido a la crisis financiera que se vivía en el país y se pensó para que durara solo 1 año, hasta 1999. Aun así, en el año 2000 se volvió un tributo permanente, cobrándose primero el 2x1000, luego el 3x1000 y, finalmente, en 2006, volviendo a establecerse el monto inicial. Desde ese momento, por un retiro, una transferencia o un pago se cobraba el gravamen, teniendo algunas excepciones. Sin embargo, a partir de este 13 de diciembre el 4x1000 en Colombia tendrá cambios, que beneficiarán a todos los clientes.

El impuesto del 4x1000 significa que por cada 1000 pesos que se muevan, la entidad financiera cobran 4. Foto: Canva

| Vea también: Cinco carreras universitarias que debe estudiar si quiere tener estabilidad laboral

..Publicidad..

Cuáles son los cambios del 4x1000 en Colombia

Los cambios en el 4x1000 en Colombia se deben a la Ley 2277 de 2022, presente en la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ella, en el artículo 65, se fijaron algunas transformaciones al impuesto, sobre todo en el tema del número de cuentas de ahorro que pueden estar exentas del gravamen y a los topes mensuales que no se deben que superar para no tener que pagar el tributo. Como es sabido, hasta ahora solo se podía tener una cuenta libre del impuesto, pero a partir de este 13 de diciembre, serán hasta 3 las cuentas de ahorro, sin importar las entidades de donde sean, a las que no se les cobrará.

...Publicidad...

Así mismo, por el lado de los topes, para final de este 2024, desde que no se superen los $16'472.750 en transacciones de las 3 cuentas exentas, no se cobrará el impuesto, y para el año 2025 el tope será de $17'429.650. Es importante aclarar que si usted es de aquellos que quiere empezar a tener sus cuentas de ahorro exentas, debe comunicarse con las distintas entidades bancarias para que hagan la modificación y dejen de cobrarle el impuesto. La idea con esta transformación es que los colombianos tengan una mayor inclusión financiera.

....Publicidad....

💰 ¡El impuesto del 4x1000 cambia!



A partir del 13 de diciembre, ya no tendrás que preocuparte por elegir una sola cuenta exenta. Si el total de tus movimientos en todas tus cuentas no supera los 16,4 millones de pesos mensuales, ¡no pagarás este impuesto en ninguna de ellas!… pic.twitter.com/8P2D2UQXhQ — Mis Propias Finanzas (@MPFinanzas) November 29, 2024

| No se pierda: