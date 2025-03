“Petro es un hombre solitario que no genera confianza ni sabe armar ni trabajar en equipo”

.Publicidad.

Después de un arranque de año que ha traído todo menos calma al país, al gobierno Petro le queda un año y medio por delante en medio de dificultades incluso a nivel global. Su habilidad para “fluir en medio del caos, de hacer surf en medio de las grandes olas” como dice el estratega político Ángel Becassino en esta conversación con Juan Manuel Ospina, probablemente no le será suficiente para lograr los resultados a los que se comprometió con su triunfo electoral y su plan de gobierno. Más si se tiene en cuenta la recomposición del gabinete marcado por la inexperiencia de las nuevas ministras y ministros en un momento en el que el desafío es ejecutar.

El argentino Ángel Becassino lleva 30 años inmerso en la política colombiana y en lo más difícil, asesorando campañas electorales con derrotas y triunfos que le dan un gran conocimiento de la dinámica de una contienda electoral y del ejercicio del poder. Conoce bien a Gustavo Petro. Fue estratega suyo en las elecciones presidenciales del 2018 en la que consiguió pasar a segunda vuelta tras derrotar a Sergio Fajardo por 250 mil votos pero el ganador final fue Iván Duque. Lo conoce en las buenas y en las malas y no duda en reconocer que su peor defecto y que repite siempre es el de “no saber armar ni trabajar en equipo”.

Juan Manuel Ospina: ¿Cómo caracterizas lo que Petro significa?

Angel Becasino: De alguna forma, un país que supuestamente, digamos, esperó 200 y pico de años a que pasara algo diferente a lo que venía pasando siempre. En el momento en que ocurre eso o en que la gente cree que va a ocurrir. La gente se encuentra con algo que no se diferencia demasiado, en cierto sentido, a lo que venía viviendo, a la política, en la forma en que se vivía. Pero con una diferencia que, aparte, no es funcional, o sea, las cosas aparentemente no funcionan. Lo cual tiene varias formas de mirarlo también. Por un lado, vos tenés grandes números que no son tan malos del país. En lo económico, en varios planos el desempeño no está malo. Ricardo Bonilla no ha sido una gestión económica de sobresalto, ha sido sobria. Entonces, hay ciertos planos en los cuales el coro mediático de oposición no permite ver que hay ciertas cosas que van bien.

Pero en lo político Petro traía un problema de siempre y es el no tener equipo. Es un hombre solo que no forma o que no genera mucha relación de confianza con otra gente, que es lo que te permite tener una banca de suplentes. Por ejemplo, en este momento de esta supuesta crisis agarra y recicla y vos te encuentras con cosas absurdas, como la renuncia de Susana Mohammed, pateando la mesa en un plano y luego su rencauche como directora de Planeación. Y así varias cosas de lo que están pasando. Incluso el rencauche de Benedetti, en fin. Y lo que observó el país es un gobierno inestable, un gobierno que vive agitando, que vive alarmando.

JMO: ¿Y tiene un propósito? ¿Tiene una claridad estratégica?

A.B: No sé si estratégica, pero tiene una claridad táctica, que es sostener la iniciativa en la conversación del país o es decir, en la atención del país permanentemente. Si vos miras en lo mismo que hace Trump, por ejemplo. Trump vive de mentira en mentira, sosteniendo la tensión. Petro se asocia a veces con Trump o Petro y Milei en cosas, claro, con otro contenido de discurso, pero hay unos talantes ahí y comportamientos dándole mucha relevancia a lo comunicativo y a sostener la atención, lo cual es importante. Porque si vos estás con la atención puesta en lo que dice Petro te sobresaltas, ¿no es cierto? Entonces vos tienes la atención sobresaltada y puesta en Petro y así controla la atención de la gente. La atención del país está en Petro.

JMO ¿Y esto a donde nos va a llevar?

A.B: Él está jugando en un ambiente muy enrarecido por una especie de ansiedad electoral que hay y que hace que un año y pico antes de la elección, vos estés viendo campañas de políticos desesperadas por figurar, invirtiendo plata fuerte, moviéndose, pero saturando la atención de la gente, tratando de que la gente odia este ame a esta, etcétera, etcétera.

En ese panorama, que es el panorama de fondo, y Petro se está moviendo con la conciencia de que no tiene muchas fichas para jugar, tiene problemas. Y los problemas de Petro son los problemas que esté heredando el país. Y mientras tanto el desempeño de un país donde el Congreso se comporta en función de intereses, ¿no es cierto? Que no son necesariamente los nacionales. Y donde el gobierno en su conciliación con ese Congreso sigue el juego de esos intereses y la sozobra es muy fuerte. Entonces tenemos un país siempre con él, como decían las abuelitas, con el que sube en la boca. Esa es la realidad.