Cali 2024: las músicas

Harold siempre va por la galería Alameda, ubicada en una zona central de la ciudad de Cali, ofreciendo CDS y memorias digitales con músicas de todo tipo; él suele tener un talento muy especial para ofrecer lo que está en la sensibilidad social más latente, recuerdo por ejemplo que en los días en que murió el cantante popular Darío Gómez, el hacía sonar en su radiola ambulante canciones del despecho, enviaba mensajes de pésame y vendía memorias por docenas; Harold suele tener un registro clave de las oportunidades de venta asociándolas con las ritmos de la época, por eso en estos días resuenan en su caja de amplificación los villancicos, los Melo merengues y los tropicales de referencia decembrina; es comprensible, desde hace meses se presiente diciembre y ya estamos en los días de festones, potajes y encuentros navideños de todo tipo.

La banda sonora de estas semanas tiene por delante canciones de armonía y de grandes coros que se repiten calendario a calendario, arraigadas en las épicas religiosas de la Navidad que desde la época de la primera evangelización religiosa se cantan, se escuchan, se fiestean. Reconozcamos también que hay muchas otras músicas andinas, negras, sambas y mulatas, que compiten por nuestra atención navideña; especialmente ritmos tropicales que tienen un movimiento que ya involucra golpes de tambor y sonidos de vientos; no faltan los sonidos tradicionales caribeños y antillanos; la salsa que es el sabor insigne de la ciudad es lo que más resuena y no se quedan atrás las comparsas de diablitos circulando por las calles, dejando claves de tamboras a cambio de monedas, formando una estela de percusión repetida, que desata pies y caderas, que alborota voces e imaginaciones.

Estando ahí en medio de la galería Alameda visitada por propios y extraños asistimos en estas semanas a la vivificación del espíritu musical caleño que va más allá de cualquier género o formato; aquí la música es un sentimiento sonoro que emerge como tejido naturalizado que nos mueve y nos conmueve. Mientras pienso en eso y me dejo llevar por todos los ritmos que se mezclan, me tomo un café, Harold vuelve a pasar, de fondo está sonando el conjunto Clásico y él me ve, me estira el brazo con su producto y me dice: le tengo una memoria con un mix de la historia de Cali en canciones, llévesela que yo sé que se la va a gozar y me va a apreciar más todavía, de paso me da el aguinaldo, que estoy asado…

Yo me tomé un sorbo de bebida caliente y recordé que Cali, tan conocida como la "Capital de la Salsa", tiene una identidad profundamente marcada por la diversidad musical que proviene de mezclas indígenas, africanas y europeas, que se acentúa además con las influencias del Caribe, de la zona Cafetera y la región Pacífica colombiana. En estos parajes se han escuchado pasillos, currulaos, bambucos, plenas, boleros, tangos, rancheras, pasodobles, tropicales, vallenatos, cumbias, baladas románticas o plancha que le llaman, rock y rock en español, jazz, charlestón, reggae, hip hop, reguetón, electrónica, folclor Pacífico, y todas sus variaciones de sonidos urbanos.

Lo que viaja por estos lados se queda, se pega, es apropiado y recreado como forma expresiva y como manera de estar en las calles; la salsa, la matriz sonora más fuerte desde la segunda mitad del siglo XX se conecta con los ritmos tradicionales y contemporáneos, se mezcla con lo nuevo que va llegando, pero especialmente con lo que emerge y circula en el vivir cotidiano caleño, con sus expresiones comunales, vecinales, familiares, callejeras. La música en Cali es un espejo de su historia, un crisol de sonidos que continúan definiendo luchas y caminos colectivos. Las melodías que fluyen por estos parajes son una poderosa herramienta de expresión cultural, social y política, presente en las prácticas de solidaridad y en los anhelos de libertad, siempre encendidos entre caleños y caleñas.

Ya sabemos que toda Cali en estos días es una arboleda musical llena de condimentos sonoros; pero especialmente en este tiempo decembrino de conmociones sentimentales, somos una trama social abierta, donde se recrean y elaboran tragedias y dramas vitales a través de las músicas que suenan y resuenan en melodías festivas. Harold vuelve a pasar con la memoria, ahora solo me mira y estira con el brazo su producto, ofreciéndolo por última vez, yo caigo: Pásamela pues… Y le pasé un billete sin esperar devueltas; me regresé a casa a hacer memoria con canciones, sintiendo ese exceso de sentimiento que está lleno de recuerdos, de presencias y movimientos colectivos. Va el abrazo rítmico para todas y todos aquellos a quienes no les alcanzó el tiempo para regresar, y para vos va la pregunta de aguinaldos: ¿Cuál es la música que te suena en estos días?

