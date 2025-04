El riesgoso capricho de Petro al poner a Germán Ávila como ministro de Hacienda

Por: José Guillermo Mejía J. |

En la historia económica de Colombia, pocos nombramientos han generado tanta perplejidad y alarma técnica como el de Germán Ávila Plazas como ministro de Hacienda. Su perfil, si bien destacable en el ámbito de la vivienda popular y el cooperativismo social, está lejos —muy lejos— de lo que exige una cartera que sostiene la estabilidad fiscal de una nación con más de 50 millones de habitantes y un déficit creciente que amenaza su solvencia internacional.



El Ministerio de Hacienda no es un centro de ejecución social, ni una vitrina de lealtades personales. Es el cerebro financiero del país. En un contexto donde la deuda pública asciende a niveles históricos, la inversión extranjera se enfría y el déficit estructural requiere cirugía macroeconómica, colocar a un “firmón incondicional” en lugar de un técnico sólido es un acto que raya en la irresponsabilidad institucional. Lo más preocupante no es la falta de experticia técnica, sino la confesión pública de que el nuevo ministro “no vino a contradecir al presidente”. Esa frase por sí sola descalifica a quien debería fungir como custodio de las finanzas nacionales, no como subordinado político.

En Colombia, donde la credibilidad institucional se mide cada vez más en puntos de riesgo país y en la cotización del dólar, el nombramiento de un ministro de Hacienda no puede ser un acto de fidelidad ideológica. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha elegido para este cargo a Germán Ávila Plazas, un viejo camarada del M-19 sin experiencia en macroeconomía, finanzas públicas ni en el sistema fiscal nacional. Este acto político más que técnico representa, sin duda, una de las decisiones más irresponsables en la conducción económica del país.

Según la siguiente evaluación con criterios técnicos fundamentales, Germán Ávila no cumple con el 95% de los requisitos ideales para liderar el Ministerio de Hacienda en un contexto fiscal crítico. Solo presenta un cumplimiento parcial en formación académica.

Evaluación de la hoja de vida del nuevo ministro de hacienda Germán Ávila

El nuevo ministro de Hacienda fue gerente de CODISPLAN S.A.S. Es una empresa dedicada al desarrollo y construcción de proyectos residenciales en Bogotá. En términos financieros, la empresa ha reportado un patrimonio neto de $1.148 millones, con ventas anuales en el rango de $ 5.000 a $ 10.000, según datos disponibles hasta 2023

De acuerdo a los perfiles de los economistas que han ocupado el ministerio de Hacienda comparado con el perfil del nuevo ministro de Hacienda podemos comentar lo siguiente, de acuerdo a requisitos para este cargo tan crítico para la supervivencia del estado colombiano y el bienestar de los ciudadanos.

Formación Académica:

Cumple parcialmente

Perfil Ideal:

Doctorado o maestría en economía o finanzas públicas, preferiblemente en universidades de élite.

Germán Ávila:

Economista de la Universidad Nacional. No posee posgrado ni formación avanzada en macroeconomía o política fiscal.

Experiencia en hacienda pública:

No cumple

Perfil Ideal:

Al menos 10 años en formulación de política fiscal, manejo presupuestal o dirección de finanzas públicas.

Germán Ávila:

Experiencia únicamente distrital en vivienda. Nunca ha gestionado política fiscal nacional.

Política monetaria:

No cumple

Perfil Ideal:

Conocimiento profundo del sistema monetario y coordinación con el Banco de la República.

Germán Ávila:

Sin experiencia en política monetaria ni interacción técnica con el Banco Central.

Reformas tributarias:

No cumple

Perfil Ideal:

Debe haber diseñado o liderado reformas estructurales, tributarias o fiscales.

Germán Ávila:

Sin antecedentes en diseño de políticas tributarias ni experiencia en DIAN o PGN.

Manejo de deuda pública:

No cumple

Perfil Ideal:

Capacidad comprobada para negociar y administrar deuda soberana.

Germán Ávila:

No tiene experiencia en financiamiento estatal, colocación de TES ni deuda externa.

Relaciones multilaterales:

No cumple

Perfil Ideal:

Interacción con FMI, BID, Banco Mundial o CEPAL. Experiencia en organismos internacionales.

Germán Ávila:

No ha tenido ninguna relación con multilaterales financieras ni negociaciones internacionales.

Investigación y pensamiento técnico:

No cumple

Perfil Ideal:

Publicaciones académicas, liderazgo en think tanks, docencia universitaria en temas económicos.

Germán Ávila:

Ha escrito sobre vivienda popular, pero no posee producción académica macroeconómica ni trayectoria en centros de análisis fiscal.

Autonomía técnica:

No cumple

Perfil Ideal:

Capacidad de contradecir al presidente con argumentos técnicos.

Germán Ávila:

Declaró públicamente: 'No vengo a ser el contradictor del presidente'. Falta total de independencia.

Gestión legislativa y negociación política:

No cumple.

Perfil Ideal:

Experiencia en negociación de reformas con el Congreso y actores económicos.

Germán Ávila:

Secretario general del Polo Democrático. Sin historial de negociaciones de gran escala.

Reputación ante mercados:

No cumple.

Perfil Ideal:

Credibilidad entre calificadoras, analistas financieros e inversionistas.

