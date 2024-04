Silvestre Dangond y la fórmula para hacer uno de los mayores éxitos de su carrera

.Publicidad.

Ya pasaron más de 15 años desde su lanzamiento, pero cuando salió, “Me gusta, me gusta” fue una canción que marcó un antes y un después en la carrera de Silvestre Dangond.

Las razones pueden haber sido varias, por un lado, fue la primera canción rumbera que le explotó al artista, pero además tenía una letra pegadiza y una declaración de amor muy sincera que tanto fanáticos como no tan seguidores de la música de Silvestre cantaron hasta el hartazgo.

“Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo; salir contigo, vivir contigo; dormir contigo, soñar contigo”, repetía la canción una y otra vez.

Ha sido tanto el éxito de esta canción, que en la actualidad suma 7 millones de vistas en Spotify y otros 10 millones entre diversas publicaciones de YouTube (canción original, video oficial en vivo, etcétera).

Números que ahora no parecen tan sorprendentes, pero que cuando la canción se disparó sí eran impresionantes y más para un artista de vallenato, que recién estaba cosechando su fama internacional.

¿Por qué Silvestre Dangond cree que esta canción fue tan exitosa?

Silvestre hace poco lanzó un podcast llamado El Rubí, hecho desde su natal Valledupar y en el que invitará artistas amigos para tener conversaciones. Por el momento sólo hay un capítulo publicado y es el que hace pocas semanas subió con su compositor y amigo Wilfran Castillo.

Allí charlaron de la necesidad de rescatar las canciones románticas y de las razones por las que “Me gusta, me gusta”, que fue compuesta por Omar Geles, tío de Wilfran y otro célebre compositor, fue tan gigante.

Lo que explica Silvestre en la entrevista, es que ese recurso simple de la repetición en los coros de vallenato, no era tan común cuando ellos hicieron esta canción. Incluso cuenta que después existieron otras canciones parecidas, como una que hizo su rival Peter Manjarrés, pero que no tuvieron la misma repercusión.

Una anécdota que no sólo ayuda a entender el impacto de uno de los mayores éxitos de la primera etapa de Silvestre, sino cómo el ingenio, incluso para pensar ideas sencillas pero novedosas, es crucial para triunfar en el mundo de la música.

Hace poco un artista salió a quejarse de que Omar Geles cobraba más de 60 millones por una canción, lo que da para suponer que por este tema Silvestre tuvo que haber pagado, por lo menos, unos 20 millones. Además, estas canciones generan regalías por cada una de las plataformas en las que están disponibles y por las veces que son reproducidas en las radios.

