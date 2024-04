La construcción del enemigo y la violencia en Colombia: reflexiones sobre identidad, conflicto y medios

Si hablamos de conflicto, debemos entender que no es un elemento connatural al ser humano, pero sí condiciona su existencia...

Por: Jhandy Castillo |

abril 08, 2024

Para nadie es un secreto que Colombia, desde hace más de 50 años, sufre de violencia que ha ido evolucionando conforme al devenir histórico y las circunstancias que las permea. Dentro de este entorno conflictivo, los enemigos se convierten en una forma de antítesis, que da legitimidad a las luchas que se ejerzan contra este. Es decir, se legitima el accionar sobre el otro a partir de las ideas consideradas adversas a cualquier tipo de identidad colectiva. Ante eso, podemos decir que esto no es nada nuevo, ya que dicho análisis sobre el enemigo ha sido estudiado por Umberto Eco en su texto “Construyendo al enemigo”.

Eco comienza diciendo que toda sociedad/comunidad siempre va a crear a sus enemigos, ya que, al hacerlo, se genera una identidad que legitima la lucha y se cohesionan los individuos. En otras palabras, trayendo al caso colombiano seria así: las guerrillas formarían parte de lo que no debería ser, lo inmoral, lo oscuro, ante un gobierno representativo que gestiona las necesidades de sus conciudadanos. Así mismo, la guerrilla ve en el gobierno elementos ideológicos/estamentales que van en contra de una ideología que los identifica y les da motivo para la lucha armada. No es mas que una lucha de ideas e identidades que suelen trasladarse al plano de los hechos (violencia), sin ninguna clase de tregua.

Ahora bien, si hablamos de conflicto, debemos entender que no es un elemento connatural al ser humano, pero si condiciona su existencia. Podemos decir que el colombiano no es violento porque nace siendo así, sino por algunas condiciones socio-culturales que, mayoritariamente, inciden en su conducta. Además de eso, la misma cultura de la violencia que se ha arraigado en el país ha hecho pensar que todos nuestros coterráneos están ligados a estos actos inicuos.

Por otra parte, si analizamos el conflicto, debemos entender que este es el origen de los “medios” y de los “fines”, siendo los fines, inicialmente, la justicia, como dice Walter Benjamin. Todo medio seria legitimado por los fines que se desean conseguir o experimentar. Esta es una forma de violencia que caracteriza un estadio inicial del ser humano. Empero, la violencia como medio suele traer consecuencias imprevistas y no deseadas, a tal punto de generar mas violencia. Así mismo, se puede hacer la crítica que aluda a que no todos los medios pueden ser legítimos para llevarnos a un fin, dando a entender que existen otras formas de llevar a cabo un cambio dentro de la estructura socio-política, no por vía violenta, sino democrática.

