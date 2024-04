Esto cuestan los Corgi, los perros de ‘sangre azul’ que lo harán sentir de la realeza británica

.Publicidad.

Los perros suelen ser animales dulces y leales que alegran las familias y se convierten en parte de ellas. Además, al existir una gran variedad de razas todos lucen muy diferentes y tienen diversas personalidades, incluso, algunos son más longevos y otros tienen más problemas de salud. Pero en la larga lista destacan los Corgi,conocidos por su ternura y elegancia además de ser los favoritos de la reina Isabel II y la corona británica en general.

Esta mujer tuvo aproximadamente 30 caninos Corgi a lo largo de su vida, pero su costo es bastante elevado y su mantenimiento también. Aquí le contamos cuánto le valdría comprar uno en Colombia y otros datos característicos de esta casta. Visualmente lucen adorables gracias a su tamaño pequeño con cuerpo alargado y patas cortas. Además por lo frondoso que es su pelo trasero simula unas nalgas.

..Publicidad..

No obstante, según el portal ExpertoAnimal estos perros no son tan tiernos como parecen y tiene un “temperamento especial”. Necesitan de una correcta y sana educación para que no se vayan a dos extremos, o agresivos o tímidos. Pero en general son inteligentes, guardianes, activos y muy leales con su familia, pero no con con extraños u otros perros.

...Publicidad...

Su esperanza de vida es de los 12 a los 14 años, son bastante costosos al punto de hacer parte del top 5 de los caninos más costosos del mundo. Un cachorro de esta raza puede llegar a costar en Colombia entre los $9.000.000 millones de pesos y los $11.500.000 millones de pesos.

....Publicidad....

Tras la muerte de la reina Isabel II, esta raza de perro se popularizó grandemente alrededor del mundo. Pero necesitan varios cuidados específicos como cepillar su pelaje dos veces por semana, ejercitarlos frecuentemente y estimular su mente. Además pueden sufrir enfermedades como disco intervertebral y la displasia de cadera.

| Ver también: Ellos están detrás de Laika, la aplicación para mascotas que vende al año medio billón de pesos