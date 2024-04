De Broadway a Caracol: ella es María José Camacho, la protagonista de Devuélveme la vida

.Publicidad.

El teatro y la televisión, no son tan ajenas. Muchas veces entre ambas, se suelen compartir talentos, una realidad que ocurre mucho hoy en día. Seguramente, se ha dado por lo que las producciones de hoy en día son mucho más cortas que antes.

Aunque también hay quienes simplemente son amantes de una y por cosas del destino, terminan también dedicándose al otro oficio. Bueno, este es el caso de María José Camacho, la talentosa protagonista de Devuélveme la vida. Esta joven, que hoy brilla en la nueva producción de Caracol, está empezando a demostrar que es una gran promesa de la televisión en Colombia.

Si bien lo suyo eran las tablas, por cosas del destino terminó envuelta con las producciones audiovisuales. Una fortuna total, teniendo presente que María José es una mujer con un talento increíble. Además, es seguro que la sigamos viendo en varias producciones que llegarán al país. Esta es la historia de ella, la protagonista de Devuélveme la vida.

Del teatro a la televisión, un cambio a raíz de la pandemia

Aunque de María José Camacho solo hemos visto su talento para actuar, la joven es mucho más que eso. Quizás muchos no lo sepan, por lo que lo suyo ha sido más el teatro. Sin embargo, esta talentosa actriz, también ha sabido aprovechar muy bien su talento para bailar y cantar.

Así es, esta mujer es una artista muy completa y llena de sorpresas. Aunque ha logrado destacar en el teatro nacional, también ha conseguido brillar fuera del país. Gracias a su carrera en tablas, la protagonista de Devuélveme la vida ha conseguido llegar hasta Broadway e incluso, ha tenido la oportunidad de bailar en Egipto.

Lograr esto no es sencillo, se necesita de una gran preparación y de una destreza única. Cualidades que María José ya tiene a pesar de ser tan joven. Aunque para ella el camino era el teatro y ese era su gran propósito en la vida, todo cambió para ella.

Claro que, así como pasó con ella, ocurrió en la vida de muchas personas. Es que, para esta gran artista, todo cambió durante la pandemia. Los teatros estaban cerrados y ella ya no tenía la manera de poder dedicarse a lo que tanto ama. Es en esos momentos de la vida, donde la gente debe reinventarse para seguir brillando y bueno, para esta joven promesa fue así.

María José Camacho en La nieta elegida

A las tablas, decide sumar también otro tipo de proyectos. Entonces, la joven debe asumir el reto de empezar a trabajar para producciones audiovisuales. Un cambio notable y retador, sin embargo, recordemos que Maía José Camacho está llena de sorpresas y de un talento sobresaliente.

Aunque no se conocía mucho de ella en el medio, la vimos siendo una de las actrices en La nieta elegida. Pero este no ha sido el único proyecto en el que la joven ha trabajado. Su carisma ya llegó incluso a las plataformas y se sumó al elenco de Pálpito, popular serie de la plataforma de streaming, Netflix.

María José Camacho se convierte en protagonista de Devuélveme la vida

Sin embargo, a María José aún le faltaba algo para que su carrera como actriz tomase un impulso más grande. Estamos hablando de un protagónico, sin embargo, cuando uno está hecho para algo, es imposible que se lo quiten.

Así ocurrió con ella, aunque su proceso de casting fue un tanto difícil para ella. No porque no pudiese interpretar el papel, ella tiene habilidades para poder darle vida a su personaje. Aún así, durante su audición, el director no decía mucho sobre su personificación. Esto la hizo pensar por un momento que este papel no era suyo, claro quién no pensaría lo contrario en esta situación.

Una llamada de su manager cambió todo y le hizo saber que había conseguido el tan anhelado papel. En entrevista para Pulzo, la actriz reveló que convertirse en protagonista de Devuélveme la vida, significa un logro muy grande para su carrera.

Cómo no, si estamos hablando de una de las grandes apuestas de Caracol Televisión para este 2024. Ciertamente, su actuación no ha defraudado, todo lo contrario, muchos han quedado sorprendidos con el talento de María José Camacho. Hay quienes le aplauden por su profesionalismo a pesar de ser una joven. Claro, ellos no saben la tremenda carrera en tablas que tiene la actriz.

Eso sí, para ella darle vida al personaje fue un reto. En entrevista para Kienyke, la joven confesó sentirse muy identificada con su personaje. Incluso, llegó a llorar al ver el desarrollo de su personaje, más que todo por esa dualidad que vio. Sin embargo, y en contra de todo reto y obstáculo, la mujer logró sacar adelante ese personaje tan importante. Lo mejor de todo es que, al parecer, no será la única producción en la que tendremos el placer de ver a esta joven actriz. Según llegó a indicar, está a la espera de que se estrenen otros proyectos en los que ha participado. Sin duda alguna, una de las grandes promesas de la actuación en el país.

