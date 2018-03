Señores candidatos, espero me roben estas ideas

Sistema de salud: para no desmontar ciertas infraestructuras y maquinarias respecto a quien nos atiende, si se debe sanear esto, auditarse al milímetro y en todo momento para que no se siga jugando con la salud de los colombianos. Debe ser que yo como cotizante pago, ver quién recibe y qué hace con esos recursos para que al médico, clínica, hospital y demás actores reciban su pago justo y su trabajo también sea el adecuado en desempeño y tiempos. Si de la manera correcta no es “negocio” que dejen de prestar el servicio pero que no le programen una cita con un especialista 3 o 4 meses después.

Educación: hay que dejar de formar muchos técnicos laborales y más PhD, pero de los que en verdad aporten, al sector público o privado, no sólo para cobrar cifras absurdas por una consultoría.

La educación gratuita hasta la secundaria a quien la aproveche, si hay padres de familia vagos que paguen si no quieren complementar la tarea, y si no tienen dinero para pagar entonces que se animen a ayudar a sus hijos a salir de la ignorancia en la que posiblemente ellos estén inmersos. Ser pilo paga excelente pero en universidades públicas, con lo que tienen un pilo en la U de los andes podrían tener al menos 10 bien alimentados, vestidos y vividos en la Universidad Nacional o la UIS (por citar un ejemplo).

Encadenar la educación con prácticas empresariales, pero no por cumplir de parte y parte como ocurre en estos momentos con las empresas y el Sena y algunas universidades, sino para que todos hablemos el mismo idioma, que las universidades enseñen lo que los futuros profesionales necesitan saber para ser aptos en el mercado laboral, las empresas procuren enganchar con buenas condiciones esos futuros miembros de su cadena de valor y los estudiantes dejando la pereza y maña de estudiar por una nota.

Emprendimiento: si queremos hacernos no dependientes de los hidrocarburos como motor de la economía, el sector de los servicios aunque parezca invisible está ahí, crece exponencialmente cada año y tiene un excelente prestigio afuera, nuestros profesionales y empresas exportan calidad y eso lo saben más afuera que adentro. Dicho lo anterior hay que apostarle a varias cosas:

Fomentar el emprendimiento, pero no botando al caño millones de dólares en programas que si bien ayudan y apoyan la generación de emprendimientos que en su mayoría quedan dentro de una estadística “por cumplir” y no pasan a ser empresas serias generadoras de capital y empleo que es lo que finalmente mueve la economía. Emprender no es fácil, la mayoría no quiere el dinero regalado y generar confianza entre inversionistas es complicado iniciando, si los bancos exigen 2 años de constitución y movimiento de dinero cómo se logra despegar. Ahora bien, no regalen dinero, ni se lo presten, apóyenlo desde la universidad, el Sena y demás, para arranque, certifíquenlo para respaldar su producto/servicio y ayúdenlo a mostrarse en el mercado, pocos impuestos y tasas diferenciales, y si los bancos en medio de su responsabilidad social quieren apoyar ofrezcan sus servicios financieros sin costo los primeros años hasta que esos emprendimientos sean aptos para créditos y pagar como cualquier empresa. Los costes de cambio de moneda, cuotas de maneja, comisiones de transferencia y demás son absurdos para una persona que está iniciando. En la educación básica si o si hay que incluir ventas y finanzas, podemos ser muy inteligentes en algo y tener una excelente idea, pero carecemos de conocimientos en estas dos áreas lo cual impide generar ingresos y luego poder administrarlos adecuadamente. Más programas de fomento a la innovación y que sus productos/servicios viables sean comprados, cuántas soluciones de software y apps locales no podrían suplir al estado en distintos procesos que en la actualidad o no se tienen automatizados o lo hacen a través de los grandes fabricantes internacionales.

Agro: creo que procurar una lucha de clases que porque mi vecino tiene y yo no es lastimera y perezosa. Nadie decide en qué hogar nace, en nosotros está caminar un sendero que transforme nuestra suerte. El campo es de los campesinos, sean o no dueños de sus tierras. Hay que propender su bienestar para poder seguir comiendo rico en las ciudades, insumos más económicos para ellos (subsidiados por los latifundios si es lo que los hace dormir en paz), garantías del estado en seguridad e infraestructura vial y comercio exterior para facilitar la comercialización de todos sus productos dando prevalencia con programas de sensibilización y cultura para que demos prioridad a nuestros productos así no sean los más baratos (como hacen en Alemania).

Seguridad: ligada directamente a la justicia, hay tanto ampón (desde raponeros hasta políticos corruptos) a causa de la brecha en la justicia en nuestro país. Ahí varios puntos:

Así como no se puede eliminar la pobreza matando los pobres, no se trata de construir más cárceles. Los centros penitenciarios apoyados por las grandes empresas con sus programas de responsabilidad social y los centros académicos deben propiciar una real resocialización de estas personas, no que la cárcel se constituya en una fábrica de resentidos ni una universidad del crimen. Hay que buscar las formas de enseñarles una manera honrada de ganarse la vida, no sólo mantenerlos privados de la libertad o botarlos a la calle a la deriva. Debe haber centros de enseñanza y de trabajo en las cárceles. También hay que buscar cárceles para los adolescentes, así como un peladito de 14 años puede embarazar a una vecinita, su cuchillo o bala es igual de efectiva al asesinar a alguien que la de un personaje con cédula.

Penas acordes con el crimen. Partiendo de los “padres de la patria” y los contratistas corruptos. Igual que si no existiera gente que comprara celulares hurtados, no habrían hurtos (porque para qué) si no hay empresarios dispuestos a dar tajada no habrían políticos esperándola ni proyectos con sobrecostos. Penas más altas porque pienso que ahí nace la injusticia social, si ese dinero que es para comer, para vías, para educación, salud y bienestar no se lo robaran unos pocos la brecha social no sería tan amplia. Muerte política al corrupto así sea por 100 pesos malversados y muerte comercial para el contratista por cochino. Que se les quite hasta el último centavo que se robaron junto con sus respectivas multas para que lo piensen dos veces antes de cometer el delito.

Violadores, asesinos, conductores borrachos y demás personas que no solo acaban con los sueños de las personas que son sus víctimas sino de sus familias merecen permanecer el resto de su lastimosa existencia en una cárcel.

Impuestos: que todos paguen acorde a sus condiciones e ingresos. Los grandes empresarios o mejoran las condiciones de sus empleados generando equidad o pagan más impuestos para que la riqueza no sea sólo para ellos. Debe ser un win win para todos. Para el otro lado también hay que mirar, un vendedor ambulante no paga impuestos, ni arriendo ni nada, o sea que su costo operativo es casi nulo, ¿por qué cobra más que en un supermercado o tienda por el mismo producto? y en muchas ocasiones hasta de contrabando es… el estado no puede permitirse eso y menos buscarlos para regalarles un local, yo tengo empresa hace 8 años pagando un sinfín de impuestos y nunca me han venido a regalar nada… entonces hay que agilizar la pérdida de pereza de muchos y las desigualdades de otros.

Política: Si a un candidato le retornan su “inversión” con cada voto si gana o pierde. Y existen unos topes y al fin de cuentas gran parte sale del dinero público me parece lo más sano que todas las campañas sean financiadas en igualdad de condiciones y ya les digo por qué:

El candidato competiría con ideas no con plata. El Estado además de dinero tiene los medios para que hagan campaña (tv, plazas, infraestructura, espacios, etc). Si ningún privado “bondadoso” financia la campaña de x canditato, este al llegar al poder no tiene un favor que pagar ni una inversión que retornar.

No siendo más. Me despido