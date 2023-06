¿Se le metió al rancho a Shakira? La razón de Piqué y Clara Chía para visitar la embajada de Colombia

Al parecer no le bastó con serle infiel, el ex futbolista ahora querría ir hasta a Colombia. Ni en otro continente la deja tranquila

Clara Chía y Piqué son una de las parejas más famosas de la actualidad, pero su fama no ayuda a la mala imagen que tienen frente al público. Como su relación empezó siendo una presunta infidelidad a la cantante Shakira, la opinión de los internautas es muy negativa.

La atención que tiene la pareja es tanta que los persiguen por toda españa con paparazzis, sin embargo, eso no afecta sus paseos románticos, ni mucho menos su relación. Pues se pensaba que la polémica causaría su inminente separación muy pronto, pero Clara Chía y Piqué, tendrían un amor más fuerte que nunca y demuestran que no importan las circunstancias, ellos van a seguir juntos.

Clara Chía, durante un concierto optó por un look discreto. Sin embargo, los pantalones que portabason de la prestigiosa marca italiana Etro, reconocida por su exclusividad y su precio de 690 euros, aproximadamente 13 mil pesos.#ModaExclusiva #Elegancia #EstiloDeVida pic.twitter.com/mK4XO2yLKo — kukulkan Times (@KukulkanTimes) June 2, 2023

Según el diario español Crónica Global, la pareja estuvo paseando por Barcelona y el ex futbolista fue sorpresivamente muy amable y solo pidió que no les tomaran fotos: “Piqué y Clara se adentraron en el 102 de Pau Clarís. Se dirigieron al consulado de Colombia”, informaron. Al parecer, iban a un curioso destino y Clara Chía, esperó a Piqué quien era el interesado en entrar al lugar.

Los españoles, se dirigían a la embajada de Colombia efectivamente, a que el ex futbolista tramitara algún documento: “Según hemos podido averiguar, podría tener dos finalidades: renovar alguna documentación de sus hijos, que tienen nacionalidad colombiana por su madre; o solicitar un visado para viajar él propio a Colombia. Tal vez con la intención de visitar a sus hijos este verano”, dijo el medio español. Una extraña circunstancia pues su relación con Shakira no es muy buena por el momento. Situación que a día de hoy sigue siendo desconocida, además, Clara Chía no iría con él al país de su ex esposa.

Gerard Piqué y Clara Chía totalmente acaramelados paseando por las calles de Barcelona. Gerard ha sido amable, aunque nos ha pedido que no les hagamos fotos… pic.twitter.com/3IGRUo6dy2 — Culemanía (@culemanias) May 30, 2023

