El ‘no’ de Nacional a un ídolo: La razón de los Ardila Lulle para no traer de vuelta a Armani

Aunque el arquero no se siente feliz en River y en el verde sueñan con que se retire en el club, hay un motivo que puede hacer imposible el fichaje

El mal momento que vive River Plate ha afectado no solo a los altos mandos sino a los jugadores del equipo. Desde hace un tiempo, varios futbolistas han mostrado su inconformidad con el club, y los rumores de que podrían dejar al equipo millonario se han hecho latentes. Uno de ellos es Franco Armani, el arquero, quien ha recibido muchas críticas por parte de los aficionados, y que estaría pensando en tener un nuevo aire. El primer equipo que aparece en los rumores es Atlético Nacional, su antiguo club; pero el presidente del verdolaga dejó claro que es muy difícil la contratación.

Según confirmó Mauricio Navarro, aunque desde las directivas celebrarían que el argentino retornara al equipo para firmar su retiro, lo cierto es que por el tema económico sería muy difícil hacerle una oferta formal, pues Franco Armani cuesta 3 millones de euros. El presidente de Nacional fue tácito y no dejó ni una pizca de ilusión a los hinchas verdolagas. "Es un ídolo de la casa, eso lo sabe, lo queremos mucho. Ojalá se pueda retirar acá; pero por ahora no es una posibilidad. No podemos pagar su costo" fueron sus palabras.

🚨Franco Armani NO TIENE INTENCIÓN de irse de #River



👉🏾El arquero campeón del mundo pretende cumplir su contrato hasta Diciembre 2024



🗣️”Aquí es ídolo pero no podemos ficharlo” expreso el Pte de #AtleticoNacional 🇨🇴 ante el 🐥🔫 reinante. pic.twitter.com/1YFyA0phRs — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 1, 2023

Sumado a eso, el dirigente también confirmó que contratar a otro portero no sería lo más adecuado, pues en Nacional ya hay dos porteros de selección Colombia, Marquiñez y Mier, además de Chipi Chipi Castillo. Así las cosas, el sueño de ver a Franco Armani retirándose en el equipo que lo volvió una estrella parece casi imposible. Primero, el arquero tendría que bajarse el sueldo, y segundo, Nacional tendría que vender a algunos de sus guardametas.

