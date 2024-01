La modelo caleña que sería la responsable de la llegada de Arturo Vidal a América

.Publicidad.

En los últimos días, los hinchas de América de Cali han estado en ascuas esperando el anuncio sobre si Arturo Vidal será, o no será, uno de los fichajes de América para 2024. El club escarlata, que quiere romper el mercado, hizo una oferta formal al futbolista, que en este momento no tiene equipo, y están en negociaciones para llegar a un acuerdo que sea favorable para ambas partes. Su llegada aun no está confirmada ni mucho menos, pero muy cercana a él hay una persona que podría convencerlo de firmar por los diablos rojos. La novia de Arturo Vidal, Sonia Isaza, es caleña y podría hablarle al oído.

¿Quién es Sonia Isaza, la novia de Arturo Vidal?

Sonia Isaza tiene 35 años y es novia del rey desde hace 4. Se conocieron en 2019, algunos meses después de que Vidal terminó su relación con María Teresa Matus, quien había sido su pareja desde el año 2008 y con quien tuvo 3 hijos. James Rodríguez fue el gran celestino de la relación, pues los presentó en España, cuando el 10 militaba en el Real Madrid y el rey estaba en el Barcelona. Desde ese momento, ambos han logrado crear un amor bastante fuerte, que incluso podría ser decisivo para que el chileno llegue a América.

Y es que Sonia es hincha de los diablos rojos y le ha intentado enseñar esa pasión a Arturo Vidal. En sus redes sociales, la caleña ha mostrado en varias ocasiones su fanatismo e, incluso, una vez logró que el rey se pusiera la casaca escarlata. Ahora, esa situación podría volver a ocurrir, pero para ser jugador oficial del cuadro caleño y defender sus colores.

Hay que aclarar que la novia de Arturo Vidal es modelo e influencer. En su Instagram cuenta con más de 3,5 millones de seguidores y comparte su vida fitness y también algunos momentos detrás de las cámaras. Además, también es toda una empresaria, pues tiene una línea de bronceadores llamados Zian Beauty.