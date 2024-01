¿Quién es el representante de Arturo Vidal y por qué está "jugando" con América?

Aun cuando las directivas del equipo escarlata igualaron la contraoferta enviada por el jugador chileno, su llegada a Colombia no está confirmada y podría no darse

La últimas semanas han estado plagadas de cierta esperanza, pero también de cierta incredulidad, respecto a la llegada de Arturo Vidal a América de Cali. Desde que las directivas presentaron una oferta formal, los hinchas de los diablos rojos esperaban que la llegada del chileno se diera sin complicaciones, pero ya ha habido varios obstáculos en el camino. Primero fue la contraoferta que envió el futbolista, que parecía inalcanzable, y ahora es su silencio a la nueva propuesta escarlata. Lo cierto es que detrás de su decisión está Fernando Felicevic, representante de Arturo Vidal, quién es la pieza clave de la firma del chileno en Colombia.

Arturo Vidal junto a su familia y representante, celebrando el torneo que ganó con el Flamengo en 2022. Foto: @kingarturo23

La importancia de Fernando Felicevic, representante de Arturo Vidal, en su "sí" o "no" a América

Como sucede con cualquier futbolista, su futuro casi siempre está determinado por las decisiones de su representante. En el caso de Arturo Vidal, Fernando Felicevic es quien controla sus movidas desde hace un buen tiempo, llevándolo a la Juventus de Turín por 12,5 millones de euros en 2011 y también haciéndolo fichar por el FC Barcelona en la temporada 2018. Ahora, gracias a su importancia en la vida del jugador, es el personaje que podría dar el aval, o no, para que se dé el mejor fichaje de los últimos años en Colombia, a tal punto que Tulio Gómez sostendrá una reunión con él.

🚨 #América fue informado ayer de la oferta de #ColoColo por Arturo Vidal (36). Hoy se reunirá el ‘escarlata’ con su representante Fernando Felicevich. No hay nada cerrado 🔴



👀 El equipo caleño tiene la tranquilidad de haber cumplido con lo solicitado y mantiene la ilusión pic.twitter.com/hDTMCwWryJ — Pipe Sierra (@PSierraR) January 15, 2024

Aun así, la cuestión es que la oferta de América no es la única que hay sobre la mesa, y Colo Colo también quiere tener al futbolista. En ese orden de ideas, muchos piensan que lo hecho por Felicevic, al presentar un contraoferta, solo fue un juego del representante a América, para ver si igualaban sus pretensiones. Y, ahora que el club lo hizo, ya no sabe que decisión tomar, pues el amor que Vidal tiene por el equipo austral es grande. Además, muchos aseguraban que si el escarlata cedía, el fichaje estaba mas que hecho y no fue así. Habrá que esperar si el Rey concreta y le cumple el sueño a más de uno, incluyendo a su novia.

