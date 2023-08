Qué hizo Cielo Rusinque para ganarse la confianza de Petro y reemplazar a Sarabia como jefe de despacho

.Publicidad.

La beligerancia de Cielo Rusinque es conocida desde sus tiempos de estudiante de derecho en la Universidad del Externado de Colombia, pero donde realmente se hizo conocer como activista fue en sus años de post-grado en Paris a donde viajó a estudiar Derecho Constitucional. Desde Paris asumió las banderas de Gustavo Petro en la campaña presidencial del 2018 y lideró las manifestaciones en favor del candidato.

Paris ha sido clave para el Petrismo porque es un lugar de refugio de muchos exmilitantes del M-19 exilados que tuvieron que buscar salvarse de la persecución del gobierno del Presidente Turbay Ayala y su Estatuto de seguridad que inició una persecución contra los militantes exguerrilleros a raíz del robo de armas en el Cantón Norte. Esto hizo que conformara una gran colonia de exilados políticos en la Ciudad Luz, muchos de ellos ya ubicados profesionalmente. Por esto para el candidato del 2018 y ahora Presidente Petro, Paris ha tenido un importante significado.

Cielo Rusinque formaba parte del grupo de colombianos que entraron a una conferencia que dictaría el Presidente Iván Duque en su visita a Paris el 12 de noviembre del 2018, empezando su gobierno, producto de su triunfo electoral precisamente sobre Gustavo Petro. La estudiante de doctorado en derecho constitucional, con su conocido carácter, lo interpeló cuando las circunstancias se lo permitieron. El Presidente estaba acompañado de la embajadora Vivianne Morales, en ese momento además esposa de Carlos Alonso Lucio, frente a quien los exmilitantes del M-19 han tenido gran reparo.

Se trataba de un encuentro público de Duque en la sede de la Unesco y Rusinque no dudó en increpar al Presidente por la reforma tributaria que estaba en curso en la que se planteaba un aumento del IVA a los productos de la canasta familiar. La reforma que apenas empezaba a cocinarse sería a la postre el detonante del estallido social y de las protestas masivas en Colombia a finales del 2019.

Rusinque fue una de las líderes del recibimiento que le hicieron a Petro en la estación del metro de Montparnasse tras su derrota en las elecciones del 2018. De regreso a Colombia, aunque sin haber concluido sus estudios de doctorado, en Panthéon Assas (Paris II), siguió su activismo twittero en favor de las propuestas políticas de Gustavo Petro. Picada por la política consideró participar en las elecciones como candidata al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana liderado por el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo del que formaron parte su amigo Hollman Morris, pero también Gilberto Tobón, quien sacó una abultada votación, aunque sin conseguir el escaño, pero finalmente Rusinque desistió.

Participó en la campaña electoral desde el Pacto Histórico y Petro la tuvo siempre entre sus alfiles en caso de ganar la Presidencia. Rusinque intentó ser Secretaria ejecutiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un puesto clave para estar alerta con cualquier proceso contra el Presidente de la República, pero políticos de oposición bloquearon su aspiración.

Su dureza y lucha contra la corrupción le jugó en su contra y no recibió el respaldo que necesitaba de los demás partidos. El Pacto se vio obligado a presentar otros candidatos para asumir el cargo. El malestar contra Cielo Rusinque provenía principalmente del cuestionado representante Wilmer Carrillo del partido de La U y de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40. Debido a la cercanía entre la abogada y Gustavo Petro consideraron que no brindaba garantías suficientes de imparcialidad y propusieron cualquier otro candidato del Pacto Histórico que no fuera ella.

Después de la puja fue elegido finalmente Jairo Corzo por unanimidad, quien además tenía el apoyo del presidente de la Cámara, David Racero, de quien es cercano.

El Presidente sorprendió con su designación como gerente de Prosperidad Social, el brazo social del gobierno con un presupuesto billonario. En su momento, su nombramiento en el alto cargo produjo malestar entre las feministas del Pacto Histórico por haber tomado partido y liderado la defensa del subdirector de RTVC Hollman Morris cuando fue acusado de acoso sexual. Fue abogada también de otros polémicos dirigentes cercanos al Pacto Histórico como Fabián Sanabria y Alex Flórez.

Rusinque hizo público el ofrecimiento que le hizo el Presidente Petro y que ratificó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González para asumir el alto cargo de Jefe de despacho, cargo que lleva dos meses vacante desde la renuncia de Laura Sarabia en medio del escándalo del uso del polígrafo con su niñera Marelbys Mesa.

Sarabia, a quien el Presidente elogió en su última entrevista a la Revista Cambio por su eficacia y efectividad pasará a dirigir la entidad más importante para la ejecución de la ambiciosa política social de subsidios del gobierno, en el que el capítulo de jóvenes para la paz ya tiene un respaldo presupuestal de $ 1 billón de pesos.