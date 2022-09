La zancadilla del hijo de Jorge 40 y La U a la férrea abogada Cielo Rusinque

.Publicidad.

La abogada Cielo Rusinque se quedó sin juego en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Aunque tenía el espaldarazo del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico postuló su nombre para la Secretaría General, su dureza y lucha contra la corrupción le jugó en su contra y no recibió el respaldo que necesitaba de los demás partidos. El Pacto se vio obligado a presentar otros candidatos para asumir el cargo.

El malestar contra Cielo Rusinque provenía principalmente del cuestionado representante Wilmer Carrillo del partido de La U, presidente de La U y cuyo vicepresidente es nadie menos Rodrigo Tovar, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40. Debido a la cercanía entre la abogada y Gustavo Petro consideraron que no brindaba garantías suficientes de imparcialidad y propusieron cualquier otro candidato del Pacto Historico que no fuera ella.

Después de la puja fue elegido finalmente Jairo Corzo por unanimidad y quien además tenía el apoyo del presidente de la Cámara, David Racero, de quien es cercano.