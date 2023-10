¿Qué es eso de la 'responsabilidad de mando' que podría llevar a Uribe a la Corte Penal Internacional?

Por: Stella Ramirez G. |

octubre 04, 2023

Escuchando al jurista Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, traer a colación en una entrevista, el caso «Bemba» no sé si lo hizo, anticipándose a un posible acontecimiento, en el caso de su prohijado expresidente en mención y la Corte Penal Internacional.

Miremos pues qué es la Responsabilidad de Mando:

En materia penal se responde a los hechos delictivos no solo por acción sino también por omisión. Bajo determinadas circunstancias, la responsabilidad de mando es una de esas formas de responsabilidad por omisión derivada, en este caso, del incumplimiento de la obligación de prevenir, reprimir o castigar la comisión de delitos por parte de los subordinados.

Luego del desarme de uno de los principales actores del conflicto armado en Colombia, el principal reto en materia de justicia es evitar la impunidad en la mayor medida posible para los máximos responsables de los delitos más graves, los cuales forman parte de estructuras jerarquizadas.

A pesar de que la figura de la responsabilidad de mando no está expresamente recogida en el ordenamiento jurídico colombiano —el Código Penal no la recoge, y la figura más cercana es la Comisión por Omisión–, la responsabilidad de mando cumple en este contexto un papel determinante por el control efectivo que deben ejercer los superiores sobre sus subordinados.

Este papel es reforzado por las graves omisiones que se generaron durante el conflicto, lo que provocó la afectación de millones de civiles a los que el Estado no les brindó las garantías suficientes de protección de sus derechos humanos.

A pesar de esto —y como veremos a lo largo de este trabajo, que introduce primero los estándares internacionales, para abordar a continuación la normativa interna—, las disposiciones que sobre responsabilidad de mando se han establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ —en particular, en el punto cinco, relativo a las víctimas del conflicto en el que se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición—, y que a pesar de haber sido objeto de desarrollo constitucional y legislativo, presentan importantes vacíos en relación con los parámetros establecidos sobre este tipo de responsabilidad en el Derecho Penal Internacional y, en particular, en el artículo 28 del Estatuto de Roma, recientemente interpretado en la sentencia de primera instancia en el Caso Bemba. (Omar Huertas Díaz - Carolina Amaya UN).

Así las cosas: ¿Será el expresidente Uribe el primer colombiano en visitar La Haya? ¿Será que Granados olfatea una posible "invitación" a conocer La Haya en compañía de su defendido? ¿Será que Granados aspira que a su defendido de ser "invitado" a la CPI el fallo le sea favorable como a Bemba?

Solo pregunto.