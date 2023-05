Préstamos en línea: una buena idea, pero una realidad no regulada

Por: Jonathan Alexander Cárdenas Jarro |

mayo 15, 2023

En los últimos años, las apps de préstamo fácil no reguladas se han vuelto cada vez más populares en Colombia. Estas aplicaciones ofrecen préstamos rápidos y fáciles a través del teléfono móvil, sin necesidad de acudir a un banco o entidad financiera tradicional. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido denuncias públicas sobre la forma en que estas apps operan y la manera en que cobran a los clientes.

A pesar de que algunas aplicaciones ofrecen tasas de interés bajas, muchos clientes se inscriben por necesidad y emoción, sin leer cuidadosamente los términos y condiciones del préstamo. Los gastos de administración son elevadamente altos (más del 30% del valor prestado, algunos descontados de manera anticipada) y pueden llevar a los clientes a una situación de endeudamiento insostenible. Por otra parte, algunas de estas aplicaciones cobran cargos de impuesto como el IVA sin estar registradas legalmente en Colombia y sin garantizar el pago del mismo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o en su defecto utilizan otras empresas para el desembolso de los recursos al cliente y otra para el recaudo, y así, evadir judicial y fiscalmente sus responsabilidades.

Todo parte desde la presión emocional de poder tener dinero para cubrir nuestras necesidades o deseos inmediatos, y es por ello, que buscamos en internet este tipo de préstamos fáciles e inclusive sin estudio de crédito. Las redes sociales también hacen su tarea con publicidad paga, y es que con solo pensar o buscar “préstamo en línea” a través de la web y luego acceder a Facebook e Instagram nos entregan sugerencias con videos emocionalmente conquistadores.

Para poder tener la autoridad y hablar sobre el boom de las apps de préstamos fáciles en línea, y pasar del relato de mis conocidos a una realidad más personal, me tome la molestia de hacer el ejercicio con varias de ellas, algunas con buena política operativa y otras con políticas de cobro que son ética y legalmente dudosas, de esta manera, evidenciar hasta donde pueden llegar en su gestión del cobro y recuperación legal de cartera.

No tarda más de 15 minutos en recibir una aprobación en línea, inclusive si tenemos reportes negativos ante las centrales de riesgo somos mercado objetivo con ellos. Para lograrlo tenemos que cumplir una serie de requisitos como foto del documento de identidad, acceso a la cámara del teléfono para tomar una foto, diligenciar unos datos personales (hasta el momento los mismos datos que una entidad financiera vigilada nos requiere). El problema, es el permitir acceso a todos los datos de contacto personal y contactos guardados en nuestro teléfono (familiares, amigos, compañeros, clientes, etc.), redes sociales, usuarios y claves de otras apps, adicional, permisos que se brindan para obtener la aprobación y posterior desembolso. Pero estos accesos, permisos y datos serán usados en caso de que no se pague el préstamo en su totalidad con llamadas, mensajes, panfletos con foto del deudor, publicaciones a sus contactos y redes sociales denunciando que este es un “líder de banda de estafadores”. En algunos casos la descarada justificación de los cobradores, es el para que nos pidió prestado, cuando le prestamos si estaba feliz usando nuestro dinero, usted acepto las políticas de acceso a datos personales de sus contactos y redes sociales (practica no legal en Colombia y tipificada como delito penal).

Aunque se coloque el caso en conocimiento de las autoridades judiciales, estas responden que se archiva el proceso por no encontrar avances sustanciales con respecto a los responsables, pues no existen en Colombia o no tienen piso jurídico registrado ante las cámaras de comercio, no tienen un dato de contacto y notificación real para ejercer el debido proceso.

No se ha informado de ninguna acción específica por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Sociedades en relación a las denuncias sobre las apps de préstamo fácil en Colombia, estas entidades tienen la responsabilidad de supervisar, proteger los datos de los usuarios, regular el mercado financiero y de proteger los derechos de los consumidores. Por lo tanto, esperamos como consumidores financieros que se tomen medidas para garantizar que estas aplicaciones operen de manera ética y legal, y que protejan a las personas de posibles fraudes o abusos.

Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) también tiene un papel importante en la regulación de las apps de préstamo fácil en Colombia. El MINTIC ha lanzado una iniciativa para regular las fintech en Colombia, que incluye las apps de préstamo fácil. La iniciativa busca promover la innovación y la inclusión financiera, al mismo tiempo que protege los derechos de los consumidores y evita el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

En este sentido, el MINTIC ha establecido un marco regulatorio para las fintech en Colombia, que incluye requisitos de seguridad, privacidad y transparencia en el manejo de la información financiera de los clientes. Además, el MINTIC ha creado un registro nacional de fintech, que permite a los consumidores verificar si una empresa está autorizada para ofrecer servicios financieros en línea.

Es importante destacar que la regulación de las apps de préstamo fácil en Colombia es un proceso en evolución, y se espera que las entidades reguladoras continúen tomando medidas para garantizar que estas aplicaciones operen de manera ética y legal para la protección de los derechos de los consumidores. Por lo tanto, es importante que los consumidores estén informados sobre los riesgos asociados con estas aplicaciones y que se sigan comunicando con las entidades correspondientes si tienen alguna inquietud o denuncia.

En este sentido, es recomendable que los consumidores revisen cuidadosamente los términos y condiciones del préstamo antes de aceptar cualquier oferta. También es importante comparar las tasas de interés y los gastos administrativos entre varias aplicaciones antes de tomar una decisión. De igual forma, se recomienda verificar si la aplicación está registrada ante las entidades reguladoras correspondientes y si cumple con los requisitos legales y técnicos necesarios para operar en Colombia.

En conclusión, las apps de préstamo fácil pueden ser una solución útil para algunos consumidores en situaciones financieras difíciles. Sin embargo, es importante que los consumidores estén informados y conscientes de los riesgos asociados con estas aplicaciones y que tomen medidas para proteger sus derechos y su bienestar financiero, familiar y personal. También esperamos que las entidades reguladoras continúen tomando medidas para garantizar que estas aplicaciones operen de manera ética y legal, y que protejan a los consumidores de posibles fraudes o abusos. En última instancia, la regulación adecuada de las apps de préstamo fácil en Colombia puede contribuir a una mayor inclusión financiera y a una economía más justa y sostenible para todos.