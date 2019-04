¿Por qué ya ningún equipo de Europa quiere a James Rodríguez?

Nada contenta a Uli Hoeness, presidente del Bayern. Nada, ni siquiera que James Rodriguez hubiera salido elegido por los hinchas del club como el jugador del mes de marzo, ni que en partidos decisivos marque desde tres goles. Hoeness cree, en un mercado donde se manejan cifras estratosféricas, que 42 millones de euros es mucha plata por el cucuteño a quien otra vez se le ha aparecido el fantasma del banquillo.

No puede ser coincidencia que Rafa Benítez, Zidane y ahora Nico Kovac lo hayan tenido entre ojos. Los problemas de James no pasan por lo futbolístico sino por lo mental. No es fácil reponerse a ser goleador de un mundial de los 22 años y a ser comprado por el Real Madrid por 88 millones de euros. Para James todo fue muy abrupto. Era hermoso, talentoso, imparable. Lo primero que la fama resquebrajó fue la fama. Aunque nadie presentó una prueba, una foto, los tabloides afirmaban que James era la joya que más brillaban en la noche madrileña. Llegar tarde a la pretemorada en junio del 2015, cuando asumía el mando Rafa Benitez y un intento de querer ganar lo mismo que Cristiano Ronaldo, puso fin a la luna de miel que había establecido con la afición que abarrotaba el Bernabeu. Con Zidane las cosas se pusieron peor y ya James perdió por completo la titularidad y a veces incluso era el tercer cambio.

Se fue al Bayern y volvió a ser importante. El año pasado estuvo en el equipo ideal de Europa. Goles y pases gol hicieron obvia su compra por parte del Bayern, equipo al que llegó en condición de préstamo. Pero después del Mundial de Rusia James no volvió a ser el mismo. De los cuatro partidos que jugó Colombia en la competencia James solo jugó uno completo, el de Polonia, donde hizo dos pases gol. Contra Japón entró faltando veinte minutos, ante Senegal sólo pudo estar en el terreno de juego 15 minutos y el partido contra Inglaterra en octavos lo vio desde la banca.

Nunca se supo la seriedad ni el origen de la lesión. Regresó a Alemania y empezaron los rumores extradeportivos que lo emparentaban con la modelo Shannon de Lima. La eliminación tempranera de Champions ante el Liverpool en Munich hizo que la hinchada reclamara cambios. James, por su elevado salario, sería uno de los sacrificados. La decisión del técnico Kovac de no incluirlo en el partido contra el Dormund, que ganó el equipo Bávaro 5-0, y la posterior declaración del serbio aseverando que el colombiano es un jugador lento, dejaron claro que el Bayern no lo comprará. El partido por la semifinal de la Copa de Alemania James fue el protagonista negativo. Entró faltando veinte minutos y una rabona innecesaria despertó la furia del equipo rival como se ve en este video y que demuestra lo nervioso que lo tiene su actual situación

Rabona y molestia de James Rodríguez en la Copa pic.twitter.com/tFkjaDjoGA — Publisport (@PublisportCol) 25 de abril de 2019

El panorama no puede ser más oscuro. Zidane ya ha dejado claro que no lo quiere en el Real Madrid, club al que aún pertenece y con el que tiene dos años más de contrato. Cada año de James le cuesta al Madrid 5 millones de Euros. Su representante, el portugués Jorge Mendes, estaría intentando recalar al colombiano en la Juventus. Allí Cristiano Ronaldo le brindaría un espacio. Pero por el momento son puras especulaciones. El futuro de James no es el mejor. Si no rebaja su salario podría incluso quedarse sin equipo.