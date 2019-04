El veedor que tumbó la curul Ángela María Robledo

El Consejo de Estado anuló la curul de Ángela María Robledo como representante a la Cámara por doble militancia. En octubre de 2018, Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Nacional Recursos Humanos, instauró la demanda contra Robledo, quien fue representante en el periodo pasado con el Partido Verde. Calderón España es uno de los veedores más reconocidos del país, y fue uno de los que le puso el ojo al carrusel de la contratación.

Con una votación de tres contra uno, los magistrados del Consejo de Estado aprobaron la ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno, quien recibió la demanda por reparto. Aunque Robledo había argumentado que ella se inscribió como ciudadana para ser vicepresidente y no para ser congresista, pero obtuvo una curul por el Estatuto de Oposición, para el Consejo de Estado no fue razón suficiente. La curul de Robledo no será reemplazada por la misma razón que da el estatuto.

