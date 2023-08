Petro, de tumbo en tumbo

No creo que Petro se caiga porque este es un estado colapsado, un país hipercorrupto. El gobierno va a continuar, pero no logra ya levantar cabeza

VIDEO. Puntos de vista. La situación del país se ha complicado con los últimos acontecimientos y escándalos que han ido creciendo. Es evidente que las circunstancias de Nicolás, el hijo de Petro, van a tener un efecto, que ya están teniendo, de gobernabilidad; la oposición también ha venido creciendo. Sin embargo, yo me atrevo a hacer un pronóstico: como el estado colombiano es un estado colapsado, y ya se vivió un fenómeno similar, no igual, que fue el de Samper, yo no creo que Petro se caiga del poder. Porque es un país hipercorrupto donde ya se ha perdido totalmente la sensibilidad moral de parte de la población y los dirigentes políticos todos son corruptos. La tormenta se va a mantener en unas condiciones que no le permiten a él la gobernabilidad, pero Colombia, estado tan colapsado, no necesita gobernabilidad. Gobernabilidad es un fenómeno que necesitan los países más avanzados, acá no.

El orden público se ha deteriorado en unos niveles asombrosos, la Paz Total no funciona, el aparato militar y policía está frenado. En ese orden de ideas yo pienso que de tumbo en tumbo el gobierno de Petro va a continuar, pero que no logra ya levantar cabeza. Los otros escándalos adicionales también han afectado la posición de Petro, están ahí vigentes. El escándalo del grupo de Sarmiento, de Aval, el escándalo de Martínez, el fiscal anterior, fue una vergüenza, en un país civilizado ese señor estaría en la cárcel pero en Colombia no.

Las cosas no están funcionando, los acuerdos de paz tampoco funcionaron, fueron torpedeados por el gobierno de Duque, los paramilitares, en ascenso. la guerrilla en ascenso, Es un cuadro bastante negativo. La conclusión es que no creo que él que se caiga, poque esto es hipercorrupto. Pero se va a ir de tumbo en tumbo.