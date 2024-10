- Cómo Sarmiento, Miguel Cortés y Jorge Londoño aterrizaron con 3 bancos colombianos en Centroamérica

.Publicidad.

Los grandes grupos financieros de Colombia encontraron en Centroamérica el lugar perfecto para crecer desde hace más de diez años. Compras audaces e inversiones multimillonarias se sucedieron sin pausa, desplazando a la banca norteamericana en el liderazgo de la región. Bancolombia del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento y Davivienda del Grupo Bolívar de la familia Cortés, se convirtieron desde entonces en los grandes protagonistas extranjeros de la banca centroamericana.

En el 2006 comenzó el desembarco en El Salvador con Bancolombia, presidido por Jorge Londoño, quien concretó la compra del Banco Agrícola, fundado en 1955 por Luis Escalante Arce junto a 24 accionistas. Las sucursales se expandieron a lo largo y ancho del país, y de la mano de Antonio Baldocchi, un ícono empresarial salvadoreño, quien llegó a la presidencia en 1992, entró en la era tecnológica, con e-banca, página web y servicios electrónicos. En 2007 se hizo la transacción por una cifra aproximada de USD 900 millones. Su cartera representaba el 29 % del valor de los créditos del mercado. Bancolombia mantuvo su nombre, Banco Agrícola -la razón social es Bancoagrícola. Hoy tiene 1,4 millones de clientes y 1.600 puntos de atención en todo el país y es primero en activos, préstamos, depósitos, ingresos y utilidades.

Rafael Barraza Domínguez, presidente del Bancoagrícola desde 2010

Seis años después Bancolombia volvió a Centroamérica para realizar la más grande de las compras. En octubre de 2013 adquirió el 100 % de HSBC Panamá, subsidiaria de la multinacional del Reino Unido, por USD 2.100 millones, en efectivo. El acuerdo incluyó las subsidiarias de HSBC Panamá, su negocio de intermediación de valores, servicios fiduciarios, servicios bancarios y una compañía de seguros. El presidente en esa época, aún del mayor banco de Colombia por activos, Carlos Raúl Yepes, no tuvo necesidad de salir al mercado de capitales para financiar la operación. Manifestó que "para pagar en efectivo esta adquisición, Bancolombia no necesita hacer emisiones, tenemos el capital y tenemos la liquidez”.

Con esa adquisición, Bancolombia, bajo su filial Banistmo, pasó a controlar aproximadamente el 15% del mercado financiero de Panamá, ya que HSBC Bank (Panamá) se ubicaba, a diciembre de 2012, en el primer lugar en términos de activos totales, préstamos y depósitos.

Bancolombia pagó USD 2.100 millones en efectivo por Banistmo, la operación más grande en Centroamérica

Bancolombia no se detuvo ahí. Ese mismo año incursionó en Guatemala y compró por USD 217 millones el 40 % del Grupo Agromercantil a BAM Financial Corporation (BFC). El 29 de febrero de 2020 terminó de adquirir el 100 %. El conglomerado está integrado por el Banco Agromercantil BAM de Guatemala, Mercom Bank Ltd, una entidad bancaria offshore con sede en Barbados y Seguros Agromercantil de Guatemala, entre otras. La historia BAM tiene 98 años, desde junio de 1926 cuando fue creado el Banco Central de Guatemala y se renominó Banco Agrícola Mercantil. La fusión con el Banco del Agro (1956) dio origen a la entidad en el año 2000 como Banco Agromercantil (BAM).

La estrategia del Grupo Aval con BAC Credomatic

Desde el comienzo del aterrizaje en Centroamérica, los pasos de Bancolombia fueron seguidos de cerca por el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento, quien se fue por todo lo alto. En 2010 decidió comprar el Banco de América Central, el BAC Credomatic, para darle un impulso a la internacionalización de su conglomerado, que ya tenía presencia en Centroamérica con filiales del Banco de Bogotá, de Occidente y Corficolombiana en Panamá. El negocio por USD 1.900 millones lo iba a hacer inicialmente Aval, pero finalmente la operación pasó a ser liderada por el Banco de Bogotá, a través de su compañía de leasing en Panamá. Los vendedores fueron General Electric Capital Global Banking (GE), de Estados Unidos, que tenía el 75% de las acciones, y el nicaragüense Carlos Pellas, uno de los hombres más ricos de la región.

El 9 de diciembre de 2010 se realizó la transacción y el banco con una tradición de más de 50 años pasó al portafolio del Grupo Aval. El BAC Credomatic fundado como Banco de América en Nicaragua en 1952 por Alfredo Pellas, el padre de Carlos Pellas Chamorro, miembro de una familia ligada, desde hace varias décadas, a negocios como la producción de licor, con el ron Flor de Caña, y a la industria automovilística, salud, seguros, tecnología e industria, entre otros.

En 2005 vendió el 75% a General Electric. El resto hizo parte del paquete comprado por Aval en medio de la crisis financiera mundial del 2008. BAC Credomatic opera en todos los países de Centroamérica.

La ola de compras incluyó otra adquisición del Grupo Aval. El grupo español BBVA le vendió en diciembre de 2013 BBVA Panamá por un valor aproximado de USD 646 millones. En ese entonces, Banco de Bogotá adquirió, a través de su filial Leasing Bogotá SA, el 100 % de la participación de la banca española en ese país.

El 20 de mayo de 2024, Luis Carlos Sarmiento cedió la dirección de Aval a Luis Carlos Sarmiento Jr.

Davivienda entra en Centroamérica con la compra de HSBC

Davivienda, como el GEA y el Grupo Aval, se había dado cuenta de que para seguir creciendo tenía que mirar fuera del país, porque las posibilidades de hacerlo en Colombia eran supremamente difíciles. Bajo la batuta del recién posesionado presidente del Grupo Bolívar, Miguel Cortés Kotal, en 2011 llegó a un acuerdo para comprar las operaciones de HSBC en Costa Rica, Salvador y Honduras. El monto de la operación fue de USD $801 millones

Efraín Forero, por aquel entonces presidente de Davivienda, que pertenece al Grupo Bolívar, señaló que no solo se adquirieron las operaciones bancarias, sino que se llegó a un acuerdo para la adquisición de los bancos, las compañías de seguros y financieras.

Miguel Cortés promovió la internacionalización centroamericana de Bolívar desde su posesión en 2011

El 17 de agosto del año pasado, Davivienda creó un holding en Panamá para unir las filiales de Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá—. En pocas palabras, para agrupar los países que operan en la región, y tener más organizada la estructura para temas de inversión y crecimiento.

El buen negocio centroamericano

Diez años después de comienzo de la apuesta centroamericana, región con más de 40 millones de consumidores, escenario natural para la banca colombiana, hay cifras para mostrar. Según un estudio de Moody's dio a conocer en junio de 2024, la diversificación geográfica con relación al exterior Bancolombia contaba con el 74 % de sus operaciones en Colombia, y el 26 % restante estaba en América Central, y otros países. El Banco Davivienda tenía 77 % en el país y 23 % en Centroamérica, y el Banco de Bogotá tenía 84 % en Colombia y 16 % en los demás países.

En promedio, las tres entidades tienen excelentes indicadores en 2023: utilidad $5,8 billones, relación de solvencia 10,5 %, relación de liquidez 35 %, morosidad del 3,4 %.

El Consejo Monetario Centroamericano señala que el 35,7 % de los bancos transnacionales de esa región pertenece o tiene participación mayoritaria de conglomerados de Colombia, superando a las entidades locales y los antiguos grandes inversores como Estados Unidos y Canadá

La expansión de los bancos colombianos en Centroamérica no solo fue audaz, sino también estratégica. Los grupos financieros como Bancolombia, el Grupo Aval y Davivienda consolidaron su presencia en la región. Los beneficios de esta expansión han sido de doble vía: a los bancos colombianos y al desarrollo y modernización de las economías centroamericanas.

