Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. La decisión del Consejo Nacional electoral que investigue la Comisión de Acusaciones los excesos que pudo haber habido en la campaña y la responsabilidad que le puede ocurrir a Petro en ese hecho ha armado un debate gigantesco. Petro ha manifestado que se ha violado el fuero presidencial, que no puede ser investigado por CNE, que le debe decidir los sanciona es la Comisión de Acusaciones.

Yo adelanto lo siguiente: la Comisión de Acusaciones no va a formular cargos de ninguna naturaleza contra Petro. No los formuló contra San por hechos aún más evidentes, no lo va a a investigar y a ordenar un procedimiento contra él. Ese es el hecho de fondo, pero Petro aprovecha las circunstancias para convocar una confrontación como las que acostumbra hacer. Yo no veo tan débil a Petro que está parapetado en el poder, maneja recursos gigantescos que son los del Estado, los del presupuesto. Ahí está en la pelea, el hombre el hueso duro de roer.

..Publicidad..

El país va mal, la situación no está fácil, mucha polémica con lo del medio ambiente. En Colombia no está permitiendo no solo el fracking, sino la exploración de petróleo. Se armó un escándalo gigantesco con la ausencia de gas para caer en las fauces en las fauces de Maduro. Por fortuna en una exploración en el mar Caribe cerca a Santa Marta encontraron gas suficiente.

...Publicidad...

El país vive de sobresalto en sobresalto como una película de terror con Petro. Eso ha venido afectando la economía, y ahora ha convocado a la movilización y empezó a prender motores de la posibilidades de saltarte renglones de la constitucionalidad. La confrontación es grande, la situación no va a estar fácil pero yo creo que no va a derivar una caída del gobierno de Petro. El hecho es que no la tiene fácil Petro, porque en realidad sí lo están chuzando mucho, pero ese es el ambiente de él. El siguió en campaña, más que administrar ha vivido en campaña.