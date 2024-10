El Plateado: el gran ejemplo de la tragedia rural colombiana

Por: Fernando Ruiz R |

octubre 22, 2024

El Plateado es un corregimiento del municipio de Argelia en el Cauca, tiene 8.000 habitantes y está situado en medio del cañón del Micay. Es un importante corredor hacia el océano Pacífico. Como una buena cantidad de municipios y corregimientos de Colombia, siempre ha estado abandonado por el estado y dejado a su suerte. Esto ha permitido que toda clase de grupos violentos y criminales, especialmente los dedicados al narcotráfico, se apoderen de ese territorio para sus cultivos de coca y producción de cocaína. El pasado fin de semana (octubre 12 de 2024), el gobierno de izquierda de Petro, con las fuerzas armadas, emprendió la tarea de recuperar estos territorios, que estaban en manos de un grupo de las disidencias de las FARC, dedicadas al negocio del narcotráfico, lo que no había hecho ningún gobierno de la derecha desde hace décadas. Este procedimiento del uso legítimo de la fuerza es lo que debe hacer cualquier gobierno; pero hay un gran pero, estas acciones deben ir acompañadas de una gran inversión social y presencia permanente del Estado y si no como todo el mundo sabe, la retoma de estos territorios por el ejército y la policía no servirá de nada. Una vez las fuerzas armadas se vayan, los criminales vuelven y se inicia otro ciclo igual de dominio de esta gente y sometimiento de la población, porque ésta no tiene otras opciones, que aceptar cultivar la coca, que les genera ingresos para su subsistencia. Esa es la tragedia de la ruralidad Colombiana, abandonada por el estado y en manos de grupos criminales. Bueno, si todo el mundo sabe las causas y la solución de este terrible problema ¿por qué los gobiernos no lo aplican? La sola lucha militar y de policía contra estos grupos criminales está super demostrado no es la solución.