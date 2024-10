Este sería el elenco de La reina del Flow 3; hay varias sorpresas entre sus actores

.Publicidad.

La reina del flow es seguramente una de las novelas más populares de los últimos tiempos. Esta historia de Caracol Televisión, ha sido un tremendo hit y el paso de los años, no le quita popularidad. Todo lo contrario, la gente está siempre al pendiente para saber novedades de esta historia. La buena noticia es que, se ha confirmado que llegará La reina del flow 3. Incluso, se ha podido saber algunos de los actores que harían parte de esta tercera temporada. El encargado de revelar el dato, fue el reconocido periodista Carlos Ochoa, quien habló de algunos cambios que tendría esta historia.

El posible elenco que tendría La reina del flow 3

Según se sabe, este mismo año arrancan las grabaciones de La reina del flow 3. La popular novela de Caracol volvería con una nueva temporada y tendría algunos cambios en su elenco. Carlos Ochoa habló hace poco sobre este tema e incluso habló de una nueva posible protagonista. Eso sí, no descartó que Carolina Ramírez esté, aunque seguramente no tenga el mismo nivel protagónico que antes. También comentó que Carlos Torres volvería a esta historia junto a la actriz Mariana Gómez. Claro que estos no serían los únicos protagonistas que volverían a ser parte de esta producción.

Carolina Ramírez, protagonista de La reina del flow.

Todo parece indicar que Juan Manuel Restrepo también volverá la novela; parece que en un inicio, el actor no iba seguir en la historia para poder dedicarse a la música, pero finalmente le dijo que sí al canal. Uno de los personajes que volvería a la historia sería el de Marcelo Dos Santos. Junto a él también estarían la reconocida Adriana Arango y también Mariana Garzón. Para sumar a la cuota de los actores, se encuentra Sebastián Silva y parece que Juan Palau también continuaría en la exitosa producción. Un elenco recargado y con figuras de las primeras temporadas.

Como ya lo mencionamos en otra nota, Alisson Joan llegaría como nueva protagonista en La reina del flow 3. La talentosa actriz y cantante habría conseguido el tan anhelado puesto e interpretaría a un nuevo personaje en la historia. Habrá que esperar un poco más para saber si el periodista paisa le atinó, Aunque, muchos están pidiendo que Carolina Ramírez siga siendo parte de la producción y no que solo tenga una aparición especial.

