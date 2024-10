La oposición irracional de los privilegiados

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El jefe de la oposición económica del país que como él mismo acepta es política la ha asumido y la desarrolla el hoy presidente de la Andi y del Consejo Gremial Nacional el doctor Bruce Mac Master.



Desde la misma posesión del presidente Gustavo Petro los privilegiados anunciaron que nos convertiríamos muy rápidamente en Venezuela, entendiendo por eso una crisis económica de profundas repercusiones económicas y sociales.



Van dos años y los anuncios apocalípticos no se han cumplido. No ha habido la anunciada recesión que cada rato mencionan los privilegiados del país, por el contrario ha venido repuntando la economía a pesar de mantener el Banco de la República altísimas tasas de interés. Pero no lo han reconocido.



Así mismo, no dejan de anunciar crisis energética y de agua, cuando ellos las motivaron y se obstinan en no reconocer la gravedad de la crisis climática.



Sostuvieron los privilegiados que los aumentos en el salario mínimo ocasionarían inflación y desempleo. La inflación ha descendido en más de 7 puntos y el desempleo se ha mantenido. Sin embargo, tampoco lo han reconocido.



Dijeron los privilegiados que no hay reactivación económica por las políticas castrochavistas de Petro. El gobierno a pesar de que el Banco de la República mantiene una política absurda frente a las tasas de interés todo con el propósito de hacer fracasar al gobierno en esta materia y sobre lo cual siempre han callado los gremios empresariales. No se compadece la reducción significativa de la inflación con el descenso a paso de tortuga de las tasas de interés. En el período de Duque siempre mantuvieron una tasa de interés por debajo de la inflación. Situación tampoco es reconocida por los privilegiados.



Cuando se refieren al desempeño económico en Colombia ignoran las graves circunstancias en que se desenvuelve la economía a nivel global. Los jalonadores de la economía, China y Estados Unidos, crecen a tasas muy moderadas, cuestión que obviamente repercute en nuestra actividad económica, pero tampoco lo reconocen.



No reconocen que las altísimas tasas de interés contraen el consumo y la inversión.



Estos privilegiados lloran por la aprobación de la ley pensional, lloran por la aprobación en segundo debate de la reforma laboral, lloran porque empiezan a ver acuerdos que muy probablemente logren aprobar la reforma a la salud y se escandalizan porque Fecode respalda un acto legislativo para recuperar en 10 años el 46,5 % de los ingresos corrientes de la nación para el sistema general de participaciones, que dicen va a quebrar el Estado.



Aducen sobre todas las reformas, que ellas van a quebrar a las empresas que son las que generan empleo.



El empleo nace de atender la dinámica económica. Ninguna empresa se quiebra por pagar derechos salariales. Ya se hubieran quebrado todas las de Europa. La contratación depende de la necesidad empresarial. Y así, en las políticas generales de la OIT, un organismo tripartito de gobierno, empresarios y trabajadores, se dice que el empleo debe ser digno mediante un trabajo decente, es decir, trabajo con derechos.



Estos privilegiados critican de que se reconozcan derechos. En otrora, antes del 2002 y desde por lo menos 1957, se han pagado los recargos nocturnos, los dominicales y festivos y el carácter laboral del contrato de aprendizaje y en esa época los empresarios no se quebraron y reconocieron los derechos. Hoy lloran porque los privilegios que les dio Uribe tanto con la ley 50 del 90 para flexibilizar el empleo, como con la 789 de 2002, que desconoce los derechos anotados arriba, el gobierno del cambio con la reforma laboral les recupera esos derechos.

Sostienen la neoliberal y regresiva teoría de que los costos laborales causan desempleo e informalidad

Durante 33 años los gobierno neoliberales y proempresariales han reducido los costos laborales bajando la participación del trabajo en el producto interno bruto en por lo menos siete puntos en todo el periodo, que obviamente se embolsillaron los privilegiados. De lo cual nunca hablan.



Y sin embargo el desempleo y la informalidad se mantienen en niveles similares a los del inicio de la década del 90. Ahora, si les preocupaba realmente el desempleo y la informalidad, por qué no lo corrigieron. Tuvieron 33 años para hacerlo con gobiernos de ellos. Los privilegiados no son serios en la discusión económica y política del país, todo lo acomodan a sus privilegios.



Tanto en los aspectos de la reducción de los costos laborales como el aumento del salario mínimo han sostenido la teoría arriba comentada.



Esa teoría ha sido derrotada por los hechos y también por unos premios Nobel, en particular por los estudios de David Card de los Estados Unidos, que demostró que el aumento del salario mínimo en la región de New Jersey, no generó desempleo. Y en términos empíricos la pruebas están al canto, pues ellos redujeron significativamente los costos laborales como ya se mencionó y no tuvo impactos representativos en el desempleo y la informalidad. Vuelve y juega al no reconocer nada de esta situación. Solamente reconocen sus privilegios.



Podríamos ahondar en otra cantidad de temas pero estos por ser más relevantes muestran que la oposición del empresariado es irracional en términos teóricos y prácticos pero lo más grave, están hechas es sobre la concepción de oponerse a un gobierno que quiera recuperar derechos y que por consiguiente logra pisar algunos de sus privilegios y por eso lloran



Colombia es uno de los países más desiguales del planeta por eso hoy tenemos un gobierno que nació del estallido social y su agenda corresponde a la de recuperar esos derechos que son unos pocos de los inmensos privilegios acumulados por los privilegiados, especialmente en el periodo neoliberal.



En Colombia, para el año 2022 el 1% más rico concentró el 33% de la riqueza, mientras que la mitad más pobre de la población en su conjunto solo conservó el 4%.



Así son los privilegiados que recurren siempre al engaño para mantenerlos.



