El pésimo concurso docente de la Universidad Distrital, o cuando se vuelve paisaje hacer todo mal

octubre 22, 2024

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tristemente célebre en los últimos años por escándalos sucesivos de corrupción y malos manejos, así como por la inconformidad creciente de su comunidad educativa, anunció con bombos y platillos la apertura de un nuevo concurso de planta docente.

Se inventaron uno aún peor que el anterior (que duró 1 año) y que, a simple vista, revela un entramado de posible corrupción, negligencia e irrespeto incluso con los contribuyentes que sostenemos ese “templo del saber” con el fruto de nuestros impuestos.

Se trata del pomposo concurso de profesores de planta programado para el segundo semestre del año 2024, el cual se ofrecía como una solución para cubrir la deficiencia en planta docente con la que cuenta la Universidad.

Para no hacer tan extenso el relato e ir al grano, la cuestión es muy sencilla, pero a la vez GRAVE y una TOTAL VERGÜENZA: hacen un concurso con una resolución puesta con bombos y platillos, la 31 de la Vicerrectoría Académica en la que cometen errores garrafales que se acrecientan con el proceso posterior y que se resumen así:

NO TIENE SEGUNDA INSTANCIA. En Colombia hay una cosa que quizá los corruptos de la Distrital no conocen (a no ser que sea para su propio beneficio y salir limpios cuando los investigan) y es el DEBIDO PROCESO. De manera tal que, para defenderse de cualquier error o mala interpretación o disputa en relación con la evaluación de cosas como los requisitos habilitantes, solo dejaron un único momento de reclamaciones, cuando todos los concursos que se han hecho en esa Universidad han tenido una segunda instancia, lo que garantiza dirimir controversias o malas interpretaciones y además dar cabida a una nueva defensa. ¿Cuál es el argumento?, ¿constituirá un caso de exclusión, lo cual viola, entre otros, el orden constitucional de nuestro país? ¿Qué habrán hecho los aspirantes a los que, como veremos más adelante, les respondieron con el mismo texto copiado y pegado miles de veces?, ¿con quién se quejan?, ¿quién garantiza sus derechos?, ¿acaso la Distrital está fuera del orden jurídico del país? PONEN TÍTULOS QUE NO EXISTEN, ALGUNOS EN COLOMBIA Y OTROS EN EL MUNDO. Y hacen de títulos que no existen, sí, adivinaron, requisitos habilitantes. ¿Qué pretenden con esto?, ¿Qué se cumplan requisitos aparentes para favorecer a algunas personas? A continuación, se recopilan algunas de las joyas de esos títulos que, seguramente con lo geniales que son en la vicerrectoría o la oficina de docencia, deberían tener los habilitados para el concurso: Para el perfil de Botánica, plantean Maestría o Doctorado en Sistemática, que no existe en el SNIES, pero aún peor, en el caso de Citogenética y evolución del genoma-biología molecular avanzada-modelado y simulación de macromoléculas ponen en el listado de títulos de maestría y doctorado "molecular", algo que no existe en ningún lugar del planeta. Por si eso fuera poco, en perfiles como el de ciencia y análisis de datos en la optimización industrial ponen entre los programas aceptados la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada o las carreras de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial que aún no cuentan con egresados. ¿Engaños para meter gente a dedo?, ¿Quién dijo?. Y eso, que si miramos en detalle hay muchas más genialidades de títulos que no existen en el país o en el mundo, encontraremos cuantiosas cantidades de ejemplos. NO SE SABE A CIENCIA CIERTA LA IDONEIDAD DE QUIENES REVISARON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES NI DE QUIENES RESPONDIERON LAS RECLAMACIONES. Como raro en la Universidad, todo es oscuro. Nadie sabe quiénes revisaron los requisitos habilitantes, ¿cuáles serán sus títulos y capacidades?, ¿habrán recurrido al SNIES?, ¿serán expertos en todas las áreas de todos los concursos? Las malas lenguas hablan de un grupo de muchachos sin mayor experiencia, que lo que hacían era mirar si estaba el título de forma literal y sin saber ni siquiera que era un campo de conocimiento o cosa semejante. Y ante tal falta de idoneidad, ¿cuánto les pagaron?, ¿de dónde salió la plata? Pero con las reclamaciones, la cosa es peor. Así que no se levante, que la Distrital es buena, pero para hacer las cosas mal. Ante la avalancha de reclamos (por lo menos 2000), manifestaron, de nuevo, como si fuera un acto de genialidad, que se tomarían más tiempo revisando reclamaciones y extendieron, como no, el plazo de revisión, pero de nuevo, no fueron capaces de pensar en quienes reclamaban, para ellos si no hubo más tiempo, ni una segunda instancia que podrían haber incluido. Todo para que al final, como ya se ha dicho, copiaran y pegaran miles de veces una respuesta exactamente igual, en la que era claro que no se podía tener el mismo título escrito en la resolución, algo entendible porque algunos directamente no existían y otros, que, por una palabra, lo cual no modifica el campo de conocimiento (algo que se puede corroborar con una consulta en el SNIES que demora menos tiempo que el que se tardaron en responder).

¡SORPRESA! QUEDARON CONCURSOS CON SOLO 1 PARTICIPANTE HABILITADO. Lo más descarado de todo. ¿Con quién concursa alguien que es el único en el perfil? Si se mira, los perfiles con número 2024DOC0010026 o 2024DOC0010041 o 2024DOC0010007, solo tiene un participante luego del “riguroso” estudio de condiciones habilitantes. ¿Será que ya le tienen prometido el cargo?, ¿de quién será amigo?, ¿habrá pasado por el IDEXUD o alguno de los Institutos de la Universidad?, ¿quién será el afortunado sin contrincantes? Nada más extraño en una Universidad en la que pasan cosas tan curiosas. Además, ¿para qué le ponen jurados?, ¿para que quede bien hecha la pilatuna? ¿los jurados serán conocidos del personaje?. EN DIEZ MINUTOS SABEMOS SI ERES APTO. ¡GENIAL!. Es realmente lamentable que para los muy pocos afortunados que pudieron acceder como concursantes (hay perfiles con 2 participantes) les den solo 10 minutos de presentación en la prueba oral para dar cuenta de su idoneidad. 10 minutos y 5 de preguntas para una persona que quedará prácticamente de por vida en la Universidad y cuyo sueldo saldrá del bolsillo de los contribuyentes. Ni siquiera lo que dura una sustentación de tesis de maestría o Doctorado y se supone que así lo evaluarán. Pero claro, quizá no les quedó tan fácil dejar un solo concursante y si ya saben quien gana, pues que la pilatuna les quede bien hecha, ¿verdad?. Y hablando de plata ¿cuánto le pagan a las “lumbreras” que harán las veces de jurados?.

Es triste que, en medio de todos los escándalos y problemas de la Universidad que tienen que ver con no tener infraestructura adecuada, andar embolatada en investigaciones y citaciones al Consejo de Bogotá para explicar el modo en el que la corrupción anda por todos lados, ahora se presente un escándalo silencioso como este, pues nadie lo comenta y los aspirantes, como raro, solos y desamparados, por lo que me cuentan varias personas que pensaron confiar en ese concurso, hasta egresados ¿será que no tienen representantes?

Ojalá alguien pueda hacer algo, los entes de control, el movimiento estudiantil, los sindicatos, los famosos representantes de egresados o profesores, los propios aspirantes afectados, el Consejo de Bogotá, que ya varias veces ha puesto en la mira a esta “universidad” o nosotros, la ciudadanía a la que nos debe doler los impuestos que pagamos y que se malgasten en un concurso que de riguroso, serio y bien hecho, como muchas de las cosas que se hacen en la Distrital, no tiene nada.