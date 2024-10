La razón por la que Pipe Bueno no estaría en Yo me llamo ¿Lo cambió Caracol?

.Publicidad.

Yo me llamo, se ha convertido en uno de los formatos favoritos de los televidentes de Caracol. Temporada tras temporada, el programa consigue ser un éxito en rating. Aunque, el canal se esmera por hacer grandes cambios con cada edición para hacerlo más atractivo. Por ejemplo, hace poco vimos la creación del nuevo templo de la imitación. Los seguidores del canal vieron un escenario totalmente nuevo y renovado y muchas más novedades. Sin embargo, la novedad más grande de la nueva temporada, será la ausencia de Pipe Bueno como jurado de Yo me llamo. Estas serían las razones de su ausencia.

Por esto es que Pipe Bueno no estaría como jurado de Yo me llamo en la próxima temporada

El artista de música popular, se ha consolidado como uno de los más importantes de su género. Quizás, es por esto mismo que, Caracol Televisión optó por convertirlo en uno de los jurados de Yo me llamo. De hecho, el cantante tuvo varias apariciones en el programa, donde fue muy popular. Sin embargo, para la próxima temporada del reality, Pipe Bueno no estaría. Es que, ya en redes se han podido conocer algunos adelantos y promocionales de la nueva temporada del programa. Aunque sí están César Escola y Amparo Grisales, el cantante de música popular no aparece ni en las curvas.

..Publicidad..

|Le puede interesar Este sería el elenco de La reina del Flow 3; hay varias sorpresas entre sus actores

...Publicidad...

Este cambio no se debería por alguna decisión por parte del canal o al menos no se sabe nada al respecto. Al parecer, el cambio de jurado de Yo me llamo se debería a la carrera musical de Pipe Bueno. Es que, desde hace algún tiempo se supo que el artista dejaría Colombia junto a su familia, para radicarse en México. Recordemos que el artista firmó hace poco con Warner Music Latina. Seguramente, la decisión de dejar el país, también estaría relacionada con esto. Es probable que quien fue jurado de Yo me llamo, busque seguir impulsando su carrera.

....Publicidad....

Pipe Bueno anterior jurado de Yo me llamo.

Seguramente, todo esto llevó al canal a buscar un reemplazo que estuviera a la altura de Pipe Bueno. Aunque, en esta ocasión, parece que Caracol no optó por un cantante de música popular. En los avances del regreso de Yo me llamo, se puede ver al actor Eduardo Pérez junto a Escola y Grisales. Debido a esto, se cree que él será el nuevo jurado que llegará al reality, una noticia que ha emocionado a muchos.

Vea también: