Para el gobierno Petro el deporte no existe: su ejecución presupuestal está casi en ceros

La mayoría de los Ministerios y entidades no superan ni el 6 % del gasto, siendo el Minminas, Andrés Camacho, el que sale mejor parado con más del 35 %

Víctor Manuel Muñoz, quien fuera el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante la administración de Iván Duque, ha sido un crítico constante del Gobierno Petro. Lo trató de ‘showsero’ cuando invitó a exhabitantes de calle a almorzar a la Casa de Nariño en Navidad, ha atacado a varios funcionarios como al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y ha sido uno de los que más ha puesto el dedo en la llaga sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos de Barranquilla.

Resumen Rueda de prensa del presidente @petrogustavo sobre los Panamericanos.



1. No acepta responsabilidad de la posible pérdida de los juegos panamericanos.



2. Habla de desconocimiento de procedimientos y de miedos, eso es responsabilidad del gobierno en especial de… — Victor Munoz (@Vicmunro) January 9, 2024

Ahora, el exfuncionario de Duque encontró otro motivo para irse lanza en ristre contra el presidente Petro y es el mismo que ha sido centro de buena parte de las críticas a su gestión desde que llegó a la Casa de Nariño, la baja ejecución presupuestal. Algo que también ha sido motivo de varios regaños del mandatario hacia su gabinete.

Muñoz de dedicó a recoger datos del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda para mostrar cuál ha sido el gasto de los diferentes sectores y dejó en evidencia cifras preocupantes.

Ejecución presupuestal por sector, funcionamiento e inversión con corte 8 de marzo 2024. El 44% de los sectores tienen una ejecución menor al 5%.



Gracias a @pampis_clavijo por el apoyo en el análisis de los datos.



Fuente de información @minhacienda Portal de transparencia. pic.twitter.com/ixJptbBcqQ — Victor Munoz (@Vicmunro) March 13, 2024

Con corte al 8 de marzo de 2024, hay 18 sectores que no superan el 10 % de ejecución, 14 que no superan el 6 %, 8 que no superan el 3 % e incluso hay 2 que están por debajo del 1 %. Estos últimos son, por un lado, el Ministerio del Deporte, entidad a la que llegó recientemente la licenciada en educación física, Luz Cristina López, quien fue posesionada a regañadientes y quien recibió una cartera que ha gastado solo el 0,8 % y, por el otro, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene a la cabeza a Yesenia Olaya y un gasto del 0,9 %.

En el otro lado de la balanza se encuentra el Ministerio de Minas y Energía, a cargo de Andrés Camacho, quien llegó en agosto de 2023 para reemplazar a Irene Vélez y quien tiene a su sector con una ejecución del 35 %. Además de este, solo hay tres Ministerios que superan el 15 % y se trata del de Salud y Protección Social en cabeza de Guillermo Jaramillo (19,9 %), el de Educación de Aurora Vergara (17,47 %) y el de Relaciones Exteriores con Luis Gilberto Murillo como canciller encargado (17,2 %).