Ejecutan o se van, la orden de Petro que la ministra de Educación y el ministro de Salud han cumplido

A mediados de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro les dio un ultimátum a todos sus ministros: “o ejecutan, o se van”. Esta fue la orden de Petro después de recibir críticas de varios sectores que le recriminaron al mandatario que en su Gobierno se hablaba mucho y se hacía poco.

Para ese momento, ya se habían presentado dos remezones ministeriales y habían salido del cargo 11 funcionarios. Los 19 ministros entendieron que al Presidente no le iba a temblar el pulso para cumplir su promesa y actuaron en consecuencia.

Dos meses después de ese ultimátum, los resultados en materia de ejecución de recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, han mejorado, Sin embargo, todavía hay varios Ministerios que están quedados. Ese es el caso del Ministerio del Interior, en cabeza de Luis Fernando Velasco.

Velasco fue justamente uno de los encargados de agitar el avispero en agosto tras afirmar durante varias entrevistas, que la gestión del gabinete no iba a la velocidad que quería Petro, pero su cartera es la que muestra menor ejecución entre compromisos, obligaciones y pagos con un 32,16 % del presupuesto de 2023.

También están quedados el de Trabajo, liderado por Gloria Inés Ramírez y el del Deporte, a cargo de Astrid Rodríguez. Ninguno de los dos supera el 40 % de ejecución con 36,71 % y 37,59 %, respectivamente.

El otro lado de la balanza lo ocupan el Ministerio de Salud, el de Minas y Energía, el de Educación y el de Relaciones Exteriores. Las carteras manejadas por Guillermo Jaramillo, Andrés Camacho; Aurora Vergara y Álvaro Leyva son las únicas con una ejecución superior al 70 %.

Un caso particular es el del Ministerio de Igualdad, que está a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez y ha estado en boca de todos por polémicos nombramientos en los viceministerios como el del activista Gareth Sella, quien se acaba de posesionar, y el del exactor porno Juan Carlos Florian. Al haber sido inaugurado recientemente no ha tenido tiempo para mostrar gestión y su ejecución no llega ni siquiera al 1 % del presupuesto asignado.

