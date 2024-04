Compensar EPS se salvó de la intervención y ahora será aliada del Gobierno Petro

.Publicidad.

Cuando la EPS de la caja de compensación Compensar anunció a comienzos de abril que le había pedido la liquidación a la Superintendencia de Salud debido a una complicada situación financiera que afecta a casi todas las compañías del sector, el presidente Gustavo Petro aseguró que eso solo le daba la razón a su idea de que el sistema necesitaba una transformación y auguró que, en lugar de desaparecer, Compensar EPS se iba a salvar convirtiéndose en gestora de salud.

Semanas después, el proceso de liquidación no ha avanzado y, por el contrario, ya salió el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a decir que Compensar no ha presentado los documentos requeridos para solicitar formalmente su salida del Sistema de Seguridad Social en Salud. Esto a pesar de que tanto el Director General de la caja de compensación, Carlos Vásquez, como el director de su unidad de salud, Andrés Barragán, han asegurado en varias ocasiones que sus intenciones son firmes y que lo mejor es prescindir de esa división para no afectar la totalidad de las finanzas de la compañía.

Mientras tanto, el Gobierno sí ha avanzado en un proyecto alterno a la reforma a la Salud que será presentado en el Congreso de la República en el futuro cercano y que tiene como punto principal la transformación de las EPS en gestoras de salud, para lo cual tendrán que presentar un plan de saneamiento de pasivos.

Después de las sesiones de trabajo con las EPS, se acordaron los criterios de transformación de estas en Gestoras de Salud, su rol y responsabilidades en el sistema de salud. Esto refleja una transformación concertada que será presentada al Congreso para su discusión en los… pic.twitter.com/OV8pJXxDxA — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2024

Esta propuesta se concretó justamente con el apoyo de seis entidades que serán las primeras en sumarse a la iniciativa y entre las cuales se encuentra Compensar, que mientras se resuelve si se le aprueba o no la liquidación, trabajará de la mano con el Gobierno Petro. Con este documento el gobierno pone en cintura a las EPS y las compromete a trabajar dentro de los lineamientos que estaban incluidos en la Reforma a la Salud que se ahogó en el Senado

Las otras cinco EPS que entrarán al proceso de transición para ser gestoras de salud son Salud Total EPS, EPS Sura, Nueva EPS, Mutualser EPS y Coosalud EPS.