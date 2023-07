La finca de James Rodríguez que le copió al tino Asprilla

.Publicidad.

Luego de su cuestionable salida del Olympiacos de Grecia, el deportista colombiano dejó ver a través de sus redes sociales lo que sería una parte de su nueva adquisición. Esta finca de James Rodríguez que por ahora no se sabe donde queda específicamente, nos muestra un poco del lujo al que está acostumbrado a vivir el futbolista.

Recordemos que el 10 colombiano actualmente no cuenta con un equipo, lo que le ha servido para pasar tiempo en Colombia y dedicarse a diferentes actividades como lo es la compra del restaurante Arrogante del cual es uno de los principales inversores. Por otro lado, se le ha visto pasar tiempo con importantes personajes como el expresidente Alvaro Uribe.

La finca de James y su nueva faceta como empresario

Esto nos da una idea de que el exjugador del Real Madrid podría estar planeando una prematura jubilación como futbolista pues se ha dedicado a invertir de diferentes formas su dinero en Colombia como lo es la actual finca que tiene sus iniciales en la entrada y que, por lo poco que deja ver, no escatima en gastos, pues el tamaño de esta le ha valido para que lo comparen con la lujosa finca que tiene Faustino Asprilla en Tuluá.

Es evidente que el colombiano no está pasando por su mejor momento futbolístico y que su actual rendimiento es muy bajo, lo que pone en duda su regreso a las canchas de forma profesional. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, pues sus ganancias como futbolista le han servido para enfocarse actualmente como empresario.